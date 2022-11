Mikä on tärkein ohjelmointikieli 2050?

Tällä hetkellä Python, Java, C ja C++ ovat suosituimmat ohjelmointikielet. Mutta mikä on tilanne vuonna 2050? Tätä on vaikea ennustaa, mutta AnalyticsInsight on yrittänyt. Sen mukaan kärjessä jatkaa Python. Perustelujen mukaan Pythonin etu on monipuolisuus. Pythonilla voidaan toteuttaa yksinkertaisia ​​komentosarjoja tai kehittyneitä verkkosovelluksia. Python on helpottanut kehittäjien mahdollisuuksia käyttää erilaisia ​​ohjelmointityylejä. Sitä pidetään yhtenä helpoimmin opittavista ohjelmointikielistä.

JavaScriptille ennustetaan kakkosijaa. Sitä pidetään ihanteellisena ohjelmointikielenä, jos tavoitteena on luoda dynaamisia web-elementtejä, kuten animoitua grafiikkaa tai interaktiivisia karttoja. Kolmanneksi tärkeimmäksi olisi nousemassa Googlen kehittämä Golang. Go on nopeasti kerännyt huomiota kaikkialta ympäri maailmaa, koska se pystyy käsittelemään moniytimis- ja verkkojärjestelmiä ja valtavia koodikantoja.

Javan veikataan säilyttävän merkityksensä. AnalyticsInsightin listalle se on sijalla neljä. Javaa luonnehditaan ennen kaikkea yleiskäyttöiseksi. Viidentenä listalla on C#, jonka kyky tukea olio-ohjelmointia on yksi tärkeimmistä syistä sen kasvavan suosion takana. C#:n katsotaan olevan ihanteellinen Windows-, Android- ja iOS-sovelluksiin, joten ei ihme, että C# pääsee 10 parhaan ohjelmointikielen joukkoon tulojen ja mahdollisuuksien kannalta.

Koko top10-lista löytyy täältä.