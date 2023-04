Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto raportoi uudesta, aiempaa kehittyneemmästä kiristyshaittaohjelmasta, jolle tutkijat antoivat nimeksi "Rorschach". Haittaohjelma aon jo käytetty hyökkäyksessä yhdysvaltalaista yritystä vastaan. Yhtiön mukaan Rorscharh on tähän asti nopein kiristyshaittaohjelma.

Bluetooth on yksi maailman menestyneimmistä langattomista tekniikoista. Tänä vuonna markkinoille tuodaan 5,4 miljardia Bluetooth-laitetta. Volyymi kasvaa tasaisesti ja niin käy jatkossa myös BLE-yhteyksien datanopeudelle.

SMC Automation on kehittänyt verkkotyökalun, jonka avulla pneumaattisen turvapiirin suunnittelu tapahtuu muutamassa minuutissa. PneuSAFE koneturvasovelluksesta löytyy nopeasti ja helposti turvatoimintoja ja turvasovelluksia, joiden piirit TÜV Rheinland on vahvistanut ISO 13849 kategorioiden ja suoritustasojen mukaisiksi.

Elektroniikan komponenttien verkkokauppias Digi-Key Electronics on päässyt miehen ikään, kun Minnesotan Thief River Fallsissa jättimäistä varastoaan pitävä yritys täytti 50 vuotta. Virstanpylvään kunniaksi pikkukaupungin pormestari Brian Holmer julisti 3. huhtikuuta 2023 "Digi-Key-päiväksi”.

Intel valmistaa paljon muitakin kuin PC-koneiden mikroprosessoreja. Argonnen kansallisen laboratorion tulevaan Aurora-supertietokoneeseen se tekee myös grafiikkaprosessoreja, joista suurin on 100 miljardi transistoria sisällään pitävä MAX-sarjan grafiikkaprosessori.

Suomessa aiotaan kehittää maailman edistyneimpiä ADAS-piirejä. Asialla on Murata Electronics, joka tunnetaan jo laajasti autoteollisuuden MEMS-anturien kehittäjänä. ADAS vaatii edistyneempiä algoritmeja, joihin Murata pääsee käsiksi investoimalla espoolaiseen Nordic Inertialiin.

Aurinkosähkön pientuotanto yleistyy lähes eksponentiaalista vauhtia. Sähkön jakeluverkon rinnalla toimiviin sähköntuotantojärjestelmiin kohdistuu useita teknisiä vaatimuksia, sillä sähköverkon tulee toimia turvallisesti ja luotettavasti.

Tutkijat ovat vuosikausia kehittäneet muistitekniikkaa, joka voisi korvata sekä nopeat DRAM-muistit että haihtumattomat flash-muistit. Lancasterin yliopistossa Englannissa on kehitetty tällainen muisti. Sen nimeksi on valittu UltraRAM ja sen kaupallistamiseksi on perustettu oma yrityksensä.

Yhdenkin käyttäjän tekemä virhe voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset vahingot ja mainehaitan yritykselle. Frendy Oy:n tietojenkalastelutestiin osallistuneista yrityksistä 72 prosentissa yksi tai useampi käyttäjä jäi haaviin.

Italialainen Andrea Bocelli konsertoi eilen Tampereella Nokia Arenalla, mutta esityksestä pääsi nauttimaan reaaliajassa myös Helsingissä. Elisa välitti konsertista 360-asteisen VR-striimin 5G-verkon välityksellä. Kyse oli yhdestä maailman ensimmäisistä kaupallisista konserteista, johon yleisö pääsi etäosallistumaan livenä.

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisessa Argonnen tutkimuslaboratoriossa on kehitetty akkutekniikka, joka voisi mahdollistaa neljä kertaa nykyisiä litiumioniakkuja pidemmät ajomatkat sähköautolla. Tutkijoiden akussa katodiin on lisätty ilmaa.

OnePlus esitteli tänään seuraajan viime vuoden myydyimmälle älypuhelinmallilleen. Nord CE 3 Lite tuo monia uusia ominaisuuksia OnePlussan halvemman pään tarjontaan, kuten 108 megapikselin kameran ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa.

Farnell on ottanut valikoimaansa uusia PXI-testaus- ja mittauspaketteja NI:ltä. Paketit ovat ihanteellinen ja kustannustehokas tapa aloittaa PXI:n käyttö korkealaatuisten mittausten ja testauksen automatisoimiseksi.

Kun halutaan vähentää laitteen virrankulutusta, yksi tärkeimmistä tekniikoista on käyttää sitä alhaisella jännitteellä. Syöttöjännitteen katkaiseminen logiikkaan voi tuottaa dramaattisia virransäästöjä, mutta yksi suurimmista kehittäjien kohtaamista haasteista on se, että sulautettua SRAM-muistia ei voida käyttää tällä alennetulla jännitteellä.

Navitas Semiconductor tunnetaan galliumnitidi-pohjaisista tehokomponenteistaan, joiden avulla on toteutettu markkinoiden nopeimmat kännyköiden pikalaturit. Sen seuraavan sukupolven GaNFast-tekniikalla on toteutettu 240 watin pikalaturi, joka toimitetaan äskettäin julkistetun realme GT3 -älypuhelimen mukana.

Kun ryhtyy koodaamaan sovellusta tai ohjelmaa, kielen valinta on ensimmäinen tehtävä. Se riippuu siitä, mitä halutaan tehdä, millä laitteilla koodia halutaan ajaa ja mitä itse ohjelmalta halutaan. Kehittäjän tulisi ottaa huomioon suoritusnopeus, mutta myös vaadittava muistin määrä ja suorittamiseen kuluva energia.

Kioxia ja Western Digital ovat esitelleet ensimmäisen NAND-piirin, joka perustuu kahdeksannen polven BiCS-arkkitehtuuriin. Siinä piiri rakentuu 218 metallointikerroksesta, minkä ansiosta dataa sopii terabitti yhdelle sirulle.

Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi maaliskuussa ennätykselliseen noin 37 prosenttiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut noin 31 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on ollut alkuvuoden aikana tasainen, keskimäärin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Keksijä Marty Cooper soitti ensimmäinen puhelun matkapuhelimella päivälleen 50 vuotta sitten. Nyt laitteesta on tullut meille tärkeä osa omaa identiteettiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan neljäsosa ihmisistä ei selvisi tuntia kauempaa ilman puhelintaan.

Monissa maissa pohditaan jo tekoälyn kehittämisen hidastamista, koska esimerkiksi OpenAI:n kehittämä ChatGPT kehittyy niin nopeasti. Uusin aluevaltaus on ohjelmointi, jossa tekoälybotti hyödyntää kitaransoittoa.