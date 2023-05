Pythonista halutaan nopeampi

Python on viime vuosina noussut suosituimmaksi kieleksi kehittäjien keskuudessa. Tähän on monia syitä, kuten syntaksin yksinkertaisuus ja joustavuus. Mutta kieli on tunnetusti hidas: yksinkertaisissakin laskentaprojekteissa kymmeniä, jopa satoja kertoja C:tä hitaampaa. Tätä eroa halutaan nyt pienemmäksi.

Pythonin kehittäjien työn alla on nyt versio 3.12. Siinä tärkeimmäksi hankkeeksi on noussut koodin suorittamisen nopeutuminen ja koodin virtaviivaistaminen. Python.org-sivuilla on nyt julkaistu tietoja siitä, miten uusi versio parantaa kieltä.

Yksi Pythonin ongelmista ja syistä hitauteen on huono tuki moniydinsuorittamiseen. Kieli tukee monisäikeisyyttä, mutta säikeitä suoritetaan rinnakkain eri ytimillä. Ja koska jokaiselle ytimelle täytyy ladata runtime-ympäristö, prosessi hidastuu.

Tätä halutaan nopeuttaa poistamalla käytöstä GIL eli Global Interpreter Lock. Sen tehtävä on synkronoida säikeiden väliset operaatiot. Poistamalla GIL Python-koodia voitaisiin ajaa ”aidosti monisäikeisenä”.

Pythonin tuleviin muutoksiin voi tutustua täällä.