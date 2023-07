Ethernetistä kehitetään uusi ultraversio datakeskuksiin

Ethernet on pikku hiljaa noussut koneiden välisten liitäntöjen de facto -standardiksi, mutta tulevaisuuden tarpeita ajatellen sitä halutaan entisestään parantaa. Tämän takia Linux Foundationin johdolla on perustettu uusi konsortio, joka kehittää ”ultraethernetiä” erityisesti datakeskusten teholaskennan tarpeisiin.

Kyse on Ultra Ethernet Consortiumista. Tarkoituksena on kehittää kokonainen Ethernet-pohjainen protokollapino tekoäly- ja HPC-laskennan (High-Performance Computing) tarpeisiin. Nämä työkuormat kehittyvät nopeasti ja vaativat luokkansa parasta toimivuutta, suorituskykyä ja yhteentoimivuutta, konsortio perustelee.

Ultra Ethernet Consortiumin perustavat yritykset, joilla on pitkä historia ja kokemus korkean suorituskyvyn ratkaisuista. Jokainen jäsen edistää merkittävästi laajempaa korkean suorituskyvyn ekosysteemiä. Perustajajäseniin kuuluvat AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (Atos-liiketoiminta), HPE, Intel, Meta ja Microsoft, joilla on kollektiivisesti vuosikymmeniä kokemusta verkko-, tekoäly-, pilvi- ja korkean suorituskyvyn laskennasta.

Konsortion ensisijaisena tavoitteena on määritellä ja kehittää uusi siirtokerroksen UET-protokolla. Tällä halutaan vastata esimerkiksi tekoälyn kehittämisen vaatimaan suorituskykyyn tulevaisuudessa. Suurten tekoälymallien koko kasvaa nopeasti. GPT-3 opetettiin 175 miljardilla parametrilla vuonna 2020. Nykyään GPT-4:n sanotaan sisältävän jo biljoona parametria. Suuremman parametrimäärän mallit vaativat suurempia klustereita ja sitten nämä klusterit lähettävät suurempia viestejä verkon yli. Seurauksena on, että mitä suurempi kaistanleveys ja mitä lyhyempi latenssi näissä verkoissa on, sitä tehokkaammin klusteri voi toimia.

Ultra Ethernet Consortium pyrkii jalostamaan Ethernetiä parantaen ja muuttamalla vain niitä bittejä ja paloja, jotka ovat tarpeen tavoitteidensa saavuttamiseksi. Konsortio pyrkii alussa parantamaan Ethernet-teknologian ohjelmistoja ja fyysisiä kerroksia, mutta muuttamatta sen perusrakennetta. Tämä takaa eri polven laitteiden yhteentoimivuuden.

Lisätietoja täällä.

Kuva: AdobeStock