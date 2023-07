Uusin standardi tuo 10 megabitin ethernetin autoihin

Autojen valmistajat ovat nopeaa vauhtia siirtymässä ethernetiin ajoneuvojen datansiirrossa. Useimmissa tapauksissa gigabittien linkki on kuitenkin liikaa sekä suunnittelu- että kustannusmielessä. Siksi paremmin sopiva standardi on 10 megabitin 10BASE-T1S. Microchip on juuri esitellyt ensimmäiset standardia tukevat autoihin kvalifioidut piirinsä.

Uusi 10BASE-T1S-piirien sisältää tuotteet LAN8670, LAN8671 ja LAN8672. Kaikki PHY-osat ovat toimintavalmiita ja suunniteltu käytettäväksi ISO 26262 -sovelluksissa. Nämä laitteet mahdollistavat nyt oman tietoliikennejärjestelmän vaatineiden hidaskäyntisten laitteiden liittämisen tavalliseen ethernet-järjestelmään autoteollisuuden sovelluksissa.

Mahdollisuus yhdistää useita fyysisen kerroksen ethernet-siruja yhteiseen väylälinjaan helpottaa autoteollisuuden sovellusten toteuttamista yhdellä arkkitehtuurilla ja säästää käyttöönottokustannuksia vähentämällä kaapelointia ja kytkinportteja. LAN8670/1/2 mahdollistaa sen, että verkon reunalla olevat laitteet voivat käyttää Ethernetiä ja IP-protokollaa kommunikoidakseen helposti muun verkkoinfrastruktuurin kanssa.

10BASE-T1S-piirit tukevat 10 megabitin datanopeutta, half-duplex-tilan, joustavan topologian multidrop-väylälinjalla ja pisteestä pisteeseen ja käyttävät yhtä johdinparia. Näissä laitteissa on myös parannettu sähkömagneettinen yhteensopivuus/sähkömagneettinen häiriö (EMC/EMI). Time-Sensitive Networking (TSN) -tuki mahdollistaa synkronoidun ajoituksen Ethernet-verkoissa. Aikasynkronointi on kriittinen monissa sovelluksissa autoteollisuuden vyöhykearkkitehtuureissa.

