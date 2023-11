Renesas Electronics on esitellyt maailman tehokkaimmat mikro-ohjaimet, jotka tarjoavat yli 3000 CoreMark-pisteen suorituskyvyn ja täysin deterministisen, alhaisen latenssin. RA8-ohjaimet ovat samalla ensimmäiset, joissa käytetään Arm:n uutta Cortex-M85-ydintä.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että uusien autojen kauppaa pitkän aikaa vaivannut globaali komponenttipula on helpottanut. Toisaalta lokakuun ensirekisteröintien lukema jäi vaisuksi, sillä tilauskanta on pääosin jo sulanut.

ETN uutisoi eilen tulevasta EU:n radiolaite- eli RED-direktiivistä Etteplanin järjestävän webinaarin pohjalta. Uutisen otsikko on herättänyt keskustelua ja sen perusteella asiasta on voinut tulla väärä kuva. RED-direktiivin voimaantulon myötä kielletään sellaisten uusien langattomien IoT-laitteiden myynti, jotka eivät täytä tulevan direktiivin vaatimuksia.

Nokian tutkimusosasto Bell Labs on julkistanut tekniikan, joka mahdollistaa verkkojen käytön pelkän puheen tai tekstin avulla. Nämä verkot ymmärtävät käyttäjien aikomukset ja niillä on älykkyyttä toimia itsenäisesti. Tekniikka voi mullistaa verkkojen konfiguroinnin.

Apple on julkistanut uudet prosessorinsa iMac- ja Macbook Pro -työasemiinsa. Kolmannen polven M3-suorittimet näyttävät, miten pitkälle Apple on päässyt oman Arm-pohjaisen prosessoriarkkitehtuurinsa kanssa. Uusin M3 Max on massiivinen 92 miljardin transistorin jättipiiri.

EU haluaa turvata kansalaistensa datan ja yksityisyyden vahvalla reguloinnilla, joka koostuu useista eri lainsäädäntöhankkeista. Tuleva radiolaitedirektiivi tarkoittaa käytännössä, että kaikki EU:n alueella myyntiin elokuun 1 päivän jäkeen vuonna 2025 tulevat langattomat IoT-laitteet täytyy suunnitella ja hyväksyttää uudelleen.*

Litiumioniakkuja käytetään kaikkialla, mutta niiden ongelmana on nestemäinen elektrlyytti, joka saattaa syttyä tuleen. Marylandin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden teknologian, jonka ansiosta akut olisivat turvallisempia ja vähemmän alttiita akkupaloihin.

Suprajohtavia kameroita haluttaisiin käyttää esimerkiksi avaruustutkimuksessa, koska ne pystyvät erottamaan yksityiskohtia erittäin heikosta valosta. NIST eli National Institute of Standards and Technology on nyt kehittänyt suprajohtavan kameran, joka on 400 kertaa kaikkia aikaisempia tarkempi.

Mitä tarkemmin analysoitavaa signaalia voidaan nähdä, sitä aikaisemmin ja luotettavammin löytyvät siihen mahdollisesti sisältyvät ongelmat. Saksalainen Rohde & Schwarz esittelee tänään uuden sukupolven MXO 5 -oskilloskooppinsa, joka laajentaa yli 4,5 miljoonan aaltomuodon suorituskyvyn neljästä kahdeksalle kanavalle.

Oulun yliopiston monitieteistä tekoälyyn liittyvää tutkimusta esittelevät kaksipäiväiset Arktiset tekoälypäivät järjestetään Linnanmaan kampuksella huomenna ja keskiviikkona. Tapahtuma keskittyy hybridiälyyn, jossa koneoppiminen ja ihmisen älykkyys ja asiantuntemus yhdistyvät.

Tietoturvayritys Check Point on laatinut kyberturvallisuusennusteen ensi vuodelle. Sen mukaan tekoälyn ja koneoppimisen käyttö haittaohjelmissa yleistyy voimakkaasti. Myös deepfake-tekniikka ottaa askeleita eteenpäin.

Muistimoduuleja kehittävä Apacer on esitellyt markkinoiden ensimmäisen DDR5-moduulin, joka tukee teollisuuden lämpötiloja.

Vuonna 2021 Apple julkisti 12,9-tuumaisen iPad Pron, jossa käytettiin ensimmäistä kertaa miniledejä näytössä. Tuolloin ajateltiin, että tekniikka valtaa nopeasti kaikki näytöt, mutta näin ei olekaan tapahtumassa, arvioi näyttömarkkinoita ennustava ja analysoiva DSCC.

Ohjelmointikielten suosiota nettihakujen perusteella listaavaa Tiobe-indeksiä on välillä yhtä mielenkiintoista seurata kuin kuivuvaa maalia, niin vähän muutoksia kielten järjestyksessä tapahtuu. Lokakuussa Tiobe kuitenkin raportoi, että Javan nelostila voi pian olla uhattuna.

Saksalainen perheomisteinen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik laajentaa PC-puolelle. Yhtiöön on perustettu uusi IT Electronics -divisioona palvelemaan IT-järjestelmäintegraattoreita ja jälleenmyyjiä.

LLM- eli suurten kielimallien merkitys näkyy nyt kaikkialla. Nämä mallit kuten LLaMa-2 tai ChatGPT koostuvat miljardeista parametreista ja vaativat suuren laskentatehon. Tähän useiden biljoonien toimintojen laskentakykyyn pitää pystyä alhaisella energiankulutuksella. Enpanjalaisen Semidynamicsin mukaan RISC-V on laskentaan sopiva alusta.

Murata on laajentanut autoteollisuuden kondensaattorien valikoimaansa uudella LLC-sarjalla. Komponentit ovat maailman ensimmäiset 0,18 millimetrin pfofiilin konkat.

DNA lanseeraa ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa viihdeboksin, joka osaa toistaa Dolby Atmos -tilaääntä. Uutuuslaite pitää sisällään myös kaiuttimet. Boksin varsinainen myynti alkaa viikon kuluttua.

Huawei on pitkään kehittänyt älykellojensa urheilualgoritmien kehitystyötä Suomessa. Eilen yhtiö avasi hulppeat tuhannen neliön tilat Helsingin Salmisaaressa. Suomen Health Labissa työskentelee monitieteinen tutkimustiimi, johon kuuluu kuusi tohtoria ja 20 asiantuntijaa.

VTT ja Euroopan johtava kvanttitietokoneiden rakentaja IQM Quantum Computers ovat saaneet valmiiksi Suomen toisen kvanttitietokoneen. Uusi 20 kubitin kvanttitietokone vahvistaa entisestään Suomen asemaa kvanttilaskentaan investoivien maiden joukossa. Ensi vuoden lopulla tarkoitus on saada valmiiksi 50 kubitin kvanttitietokone.