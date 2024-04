301 terabittiä dataa sekunnissa!

Englannissa keskimääräinen kotitalouksien nettinopeus on 69,4 megabittiä sekunnissa. Aston yliopiston tutkijat onnistuivat rakentamaan valokuituyhteyden, jossa dataa siirtyi 4,5 miljoonaa kertaa nopeammin yhdessä kuidussa. Maailmanennätysnopeus kirjataan lukemin 301 terabittiä sekunnissa.

Astonin kokeessa kuituyhteydessä käytettiin aallonpituuksia, joita ei aiemmin ole käytetty. Professori Wladek Forysiak Aston Institute of Photonic Technologiesista ja tohtori Ian Phillips olivat osa tiimiä, joka onnistui ennätyskokeessa. He työskentelivät yhteistyössä Japanin National Institute of Information and Communications Technologyn (NICT) ja yhdysvaltalaisen Nokia Bell Labsin tutkijoiden kanssa.

Eri aallonpituuskaistat vastaavat valokuitua pitkin kulkevan valon eri värejä. Koetta varten tutkijat joutuivat kehittämään uusia optisia vahvistimia ja taajuuskorjaimia.

Tohtori Phillipsin (kuvassa) mukaan kokeessa käytettiin kaupallisesti saatavien C- ja L-kaistan lisäksi kahta ylimääräistä spektrikaistaa, E- ja S-kaistaa. - Tällaisia kaistoja ei perinteisesti ole vaadittu, koska C- ja L-kaistat voisivat tarjota tarvittavan kapasiteetin kuluttajien tarpeisiin, Phillips kommentoi.

- Aston University on viime vuosina kehittänyt optisia vahvistimia, jotka toimivat E-kaistalla. Tämä on sähkömagneettisessa spektrissä C-kaistan vieressä, mutta on noin kolme kertaa leveämpi. Ennen laitteemme kehitystä kukaan ei ollut pystynyt emuloimaan E-kaistan kanavia kunnolla kontrolloidusti, Phillips hehkutti.

IET eli Institute of Engineering and Technology julkisti kokeet tulokset maaliskuussa. Ne esiteltiin alun perin optisen tietoliikenteen ECOC-konferenssissa Glasgow'ssa.