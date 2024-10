Miksi RISC-V, Flow Computing?

Suomalainen Flow Computing ilmoitti eilen, että se on liittynyt RISC-V Internationaliin ja yhtiön PPU-arkkitehtuuria tullaan ensimmäiseksi käyttämään nimenomaan RISC-V-pohjaisissa suunnitteluissa. Mutta miksi ensiksi avoimeen RISC-V-leiriin?

Toimitusjohtajan ja toisen perustajan Timo Valtosen mukaan siksi, koska RISC-V on avoin käskykanta, mikä nopeuttaa kehitystä. RISC-V tarjoaa myös valmiita kirjastoja sekä muita komponentteja. Teknologialle on kiinnostusta markkinoilla ja käynnissä on jo positiivisia keskusteluja eri RISC-V CPU valmistajien kanssa.

Flow´n PPU-tekniikka lupaa merkittäviä, jopa satakertaisia parannuksia prosessorien suorituskykyyn laitearkkitehtuurista riippumatta. Tämän ansiosta voisi RISC-V-prosessori olla heti nopeampi kuin tehokkain x86-prosessori. Onko näin?

- Tätä pitää kysyä Inteliltä ja AMD:ltä, Valtonen nauraa. RISC-V PPU ei poissulje x86 PPUta ja meillä on valmius aloittaa yhteistyö heidän kanssaan x86-version kehittämiseksi, hän lisää.

Voisiko PPU:sta olla hyötyä myös pienemmän resurssien mikro-ohjainpohjaisissa laitteissa. Valtonen näkee nämä mikro-ohjainpohjaiset edge-laitteet potentiaalisena tulevaisuuden markkinana. - PPU pystyy tuomaan lisää suorituskykyä mikro-ohjain-pohjaisiin laitteisiin.

Hänen mukaansa Flow voisi tuoda tarjolle Arm- tai x86tuen nopealla aikataululla. Tavoitteena on myös tukea näitä käskykantoja. - Käytännössä tietenkin tarvitaan sopimus yhteistyöstä Arm- ja x86-versioiden kehittämiseksi. Tällöin lisäämme hieman omaa resurssointia, jotta pystymme vastaamaan tämänkaltaisten suurien ja vaativien asiakkaiden tarpeisiin sekä yhdessä heidän kanssaan sovittuihin tavoitteisiin.

RISC-V-tuen ilmoittamisen jälkeen on luontevaa kysyä, milloin markkinoilla tulevat ensimmäiset prosessorit, joissa käytetään Flow´n PPU-tekniikkaa. Tätä Vlatonen ei halua tässä vaiheessa kommentoida. - Tämä riippuu siitä, mitä RISC-V-prosessorivalmistajien kanssa kaupallisesti sovitaan.