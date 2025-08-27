Renesas on julkaissut uuden USB-C-virtaratkaisun, joka lupaa tehokkaampia ja pienempiä latureita. RAA489300- ja RAA489301-ohjaimet, jotka perustuvat kolmitasoiseen hakkuriteknologiaan. Niiden avulla voidaan rakentaa monipuolisia USB-C-latureita, akkuasemia ja muita laitteita, joissa vaaditaan korkeaa hyötysuhdetta ja kompaktia kokoa.
Kolmitasoinen buck-hakkuri eroaa perinteisestä kahden tason ratkaisusta siten, että se käyttää kahta lisäkytkintä ja ns. flying capacitor -kondensaattoria. Tämän ansiosta kytkimien jänniterasitus pienenee, ja suunnittelijat voivat käyttää pienemmän jännitekeston MOSFETejä, joilla on parempi hyötysuhde. Samalla muuntimen induktori voidaan mitoittaa aiempaa pienemmäksi, mikä säästää tilaa ja kustannuksia.
Hyödyt näkyvät käytännössä. Parempi hyötysuhde ja vähemmän lämpöä tarkoittaa, että laturit kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään. Pienempi koko mahdollistaa kompaktimmat USB-PD-monilaturit ja akkupankit. Lisäksi luotettavuus paranee, koska laitteissa on sisäänrakennettu suojaus ylikuumenemista ja ylilatausta vastaan.
Renesaksen mukaan uusi ratkaisu sopii erityisesti moniliitäntäisiin USB-PD-latureihin, PC-telakointiasemiin, kannettaviin virtalähteisiin, robotteihin ja drooneihin. Ohjaimet toimitetaan 4×4 millimetrin TQFN-pakkauksessa, ja saataville tulee myös kehityskortteja suunnittelun nopeuttamiseksi.
