Advanced Energy on julkaissut uuden SLE33SPD-sarjan USB-C-seinälaturit, jotka on suunniteltu erityisesti lääketieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Uutuusmallit tarjoavat 33 watin tehotason ja erittäin matalan ≤0,075 W valmiustehon.
Laturi on lääketieteellisesti sertifioitu (IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1) ja se sisältää kahdennetun potilassuojauksen (2 x MOPP), minkä ansiosta se soveltuu turvallisesti potilaskytkentäisiin laitteisiin. Myös teollisuuden laitteissa turvallisuus on varmistettu IEC 62368-1 -standardin mukaisesti.
Uusi adapteri tukee laajasti USB-C Power Delivery -protokollia, mukaan lukien PD2.0 ja PD3.0, sekä useita pikalatausstandardeja, kuten QC2.0, QC3.0, QC4.0 ja PPS. Se voidaan liittää verkkoon joko vaihdettavilla pistokepaloilla tai kiinteillä liittimillä, mikä helpottaa käyttöä eri markkinoilla. Turvallisuutta lisäävät sisäänrakennetut suojaukset ylijännitteeltä, ylivirralta ja oikosululta.
Laite on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin: se toimii luotettavasti jopa viiden kilometrin korkeudessa merenpinnasta ja sen vuotovirta on erittäin pieni, alle 100 mikroampeeria. Laturi on kooltaan vain 9 x 3,3 x 4,8 senttimetriä, joten se voidaan helposti myös ahtaisiin tiloihin.
Advanced Energyn Medical Power Products -yksikön varatoimitusjohtaja Shane Callanan kertoo, että uutuus auttaa laitevalmistajia vähentämään kehityskustannuksia ja nopeuttamaan markkinoille pääsyä, koska se poistaa tarpeen kalliille ja aikaa vieville räätälöidyille virtaratkaisuille.
SLE33SPD-laturit ovat jo saatavilla näytetoimituksiin. Lisätietoja täällä.