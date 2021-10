Koronaviruspandemia pakotti yritykset siirtymään digiaikaan työntekijöiden siirtyessä etätöihin. Mutta mitä toimistotyössä tapahtuu seuraavaksi? Todennäköisesti yksinkertaiset tehtävät katoavat. Toimistoon tulevat robotit ja tekoäly, sanoo Speech Processing Solutionsin myyntijohtaja Thomas Opolski.

Jos tehotyöasemien vauhdin nostaminen ylikellottamalla on juttusi, Jimm´s PC-Storella on sinulle hyviä uutisia. Tänään yritys toi Suomen markkinoille ensimmäisen oman nestejäähdytteisen tietokonemallistonsa. Malleja on kaikkiaan kolme.

HTC on esitellyt kevyemmät kannettavat lasit VR-sisältöjen katseluun. VIVE Flow -laseissa huomio on selvästi ollut laisen koon pienentämisessä. Jopa niin paljon, että laitteesta on jäänyt oma akku kokonaan pois. Virtansa se tarvitsee ulkopuolelta.

Meillä hehkutetaan usein kaupunkien edelläkävijyyttä erilaisissa älykaupunkihankkeissa. Pysäköintiyritys Easypark on nyt tutkinut kaupunkien ”älykkyyttä” ja vaikka Espoo ja Helsinki sijoittuvat monessa vertailussa hyvin, emme millään edusta kehityksen terävintä kärkeä.

Siemens Digital Industries Software on esitellyt uuden version Aprisa-reitittimestä. Työkalun versio 21.RI on saatu jopa kaksi kertaa aiempaa nopeammaksi. Uusien ominaisuuksien myötä työkalu taipuu myös uusien 6, 5 ja 4 nanometrin suunnittelujen reititykseen.

Hyvin monessa sovelluksessa halutaan kutistaa tehonkulutus mahdollisimman alas. Renesas vastaa nyt tähän tarpeeseen uusilla RA-sarjan mikro-ohjaimillaan. RA2E2-ohjaimet sopivat pienimmillään 16-nastaiseen 1,87 x 1,84 -milliseen koteloon.

Oulussa toimiva koulutuskuntayhtymä OSAO on kehittänyt RobIoT-hankkeessa IoT:n ja robotiikan testaus- ja oppimisympäristön, jota aletaan hyödyntämään usean eri tutkinnon opetuksessa, yritysten henkilöstökoulutuksissa sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden testiympäristönä. Ympäristö avataan ensi maanantaina.

5G mahdollistaa senkin, että operaattorit jakavat tukiasemat, mutta siirtävät datan omia core-verkkojaan pitkin. Tätä tekniikkaa kutsutaan nimellä MORAN (Multi-Operator Radio Access Network). Nokia on mukana toteuttamassa SoftBankin ja KDDI:n jaettua 5G-verkkoa Japanissa.

Moni luulee, että ilmastonmuutos on tämän hetken suurin kansainvälinen poliittinen kysymys. Suurin ja vakavin uhka lännelle on kuitenkin Taiwanin tilanne. Mikäli Kiina toteuttaisi uhkauksensa ja ottaisi Taiwanin hallintaansa, se käytännössä lamauttaisi läntisen puolijohdetuotannon useiksi vuosiksi.

Xiaomi aloitti eilen uusien huippumalliensa myynnin Suomessa. 11T- ja 11T Pro -mallit ovat herättäneet kiinnostusta kovien speksiensä myötä. Laitteiden myyntihinnat ovat 599 ja 699 euroa. Xiaomi piristää myyntiä tuttuun tapaan kylkiäisellä, tällä kertaa robotti-imurilla.