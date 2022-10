OPINION

Metaversumi tulee epäonnistumaan

Metaversumi on uusi termi, joka löytyy nykyään monista esityksistä. Ja miksi ei? Facebookista tullut Meta on polttanut noin 20 miljardia dollaria Mark Zuckerbergin suuren idean toteutukseen. Nokian teknologiajohtaja Nishant Batra ennusti, että virtuaaliympäristö korvaa älypuhelimemme vuoteen 2030 mennessä. Valitettavasti suuret toiveet eivät toteudu. Metaversumi tulee epäonnistumaan.

Mutta miksi? Jos kaataa tarpeeksi rahaa johonkin, se lähtee lentoon, eikö niin? Näin ei aina ole. Metaversumi-konsepti tarvitsee loistavaa laitteistoa, erinomaisia ​​ohjelmistoja ja sisältöä, jota markkinoilla tarvitaan ja halutaan. Meta ei oikeastaan hallitse mitään näistä.

Tai onhan Oculus Quest loistava laite, mutta Metan on myytävä sitä miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia. Metaversumin beetakäyttäjät valittavat kokemuksesta ja sanovat, että se on kuin pelaisi Fall Guysia.

Entäpä se softa? Facebook ei ole mikään briljantti ohjelmistoyritys. Se on onnistunut erittäin menestyksekkäästi kehittämään algoritmeja käyttäjätietojen manipulointiin, mutta sovellusten käyttöliittymä on aina ollut kömpelö. Käyttäjätietojen on oltava täysin turvallisia, eikä Facebookin saavutukset ole tällä alueella kovin vakuuttavia.

Metaversumi ei kuitenkaan epäonnistu näiden Metan puutteiden takia. Se epäonnistuu, koska konseptia ei ole ratkaisemassa mitään todellista ongelmaa. Pandemia sai meidät kaikki työskentelemään kotona ja viettämään aikaa loputtomissa videokokouksissa, mutta se ei ole meille luonnollista. Kun asiat palautuvat normaaliksi, haluamme tavata kasvokkain ja olla vuorovaikutuksessa. Avatarilla kokouksiin osallistumista ei vain tulla hyväksymään.

On hienoa, että ihmisillä on ideoita. Kaikki ideat eivät kuitenkaan ole hienoja. Ei, vaikka käytössä olisi minkälaisia taloudellisia resursseja tahansa.

Teksti on viikon kuluttua ilmestyvän ETNdigi-lehden numero 2/2022 pääkirjoitus.