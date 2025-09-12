OPINION

Näin eSIM helpottaa IoT-laitehankintaa

IoT-markkina kasvaa vauhdilla, ja laitteiden määrä moninkertaistuu vuosi vuodelta. Samalla kysymys siitä, miten kaikki nämä laitteet saadaan liitettyä verkkoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti, nousee keskiöön. Yksi ratkaisu eli eSIM nousee muiden älypuolelle, kirjoittaa Giesecke+Devrientin markkinastrategioista vastaava johtaja Soenke Schroeder.

Alun perin autoteollisuuden ja M2M-käytön tarpeisiin kehitetty eSIM on noussut lähes välttämättömäksi osaksi koko IoT-ekosysteemiä. Se ei ole vain uusi SIM-kortin muoto, vaan kokonainen tapa helpottaa laitehankintaa, hallintaa ja käyttöönottoa.

Tuore SGP.32-standardi korvaa vanhaa SGP.02-määritystä, joka nojaa SMS-viestintään. IP-pohjaiset yhteysprotokollat mahdollistavat joustavamman hallinnan ja nopeammat muutokset koko laitteen elinkaaren aikana. Tämä tarkoittaa myös helpompaa sääntelyn noudattamista eri maissa, kun profiilien vaihtaminen onnistuu ketterämmin.

In-Factory Profile Provisioning (IFPP) tuo merkittävän parannuksen käyttöönottoon. Kun eSIM-profiili voidaan asentaa jo tuotantolinjalla, käyttäjä saa laitteen valmiina ilman manuaalisia asetuksia. Ja jos tarve muuttuu, profiilit voi päivittää etänä Remote SIM Provisioningin avulla – ilman fyysistä SIM-kortin vaihtoa.

Yksi suurimmista trendeistä on Private 5G -verkkojen käyttöönotto. eSIM mahdollistaa laitteiden liittämisen suoraan verkkoon ilman perinteisten SIM-korttien riskejä, kuten korroosiota tai mekaanisia vaurioita. Samalla laitteet voivat liikkua sulavasti yksityisistä verkoista julkisiin verkkoihin, ja profiilin vaihto onnistuu myöhemmin tarpeen mukaan.

Wi-Fi ja Bluetooth ovat arkipäiväisiä, mutta hallinnollisesti monimutkaisempia ja vähemmän turvallisia kuin globaalit mobiiliverkot. eSIM hyödyntää juuri näitä verkkoja ja mahdollistaa kustannusten hallinnan: yhteys voidaan aktivoida vain silloin, kun sitä tarvitaan.

Koska eSIM on integroitu suoraan laitteeseen, fyysinen korttipaikka jää pois. Tämä yksinkertaistaa laitesuunnittelua ja pienentää komponenttikustannuksia. Lisäksi valmistajan ei tarvitse ylläpitää erillisiä malliversioita eri markkinoille – yksi laitemalli riittää, ja yhteydet mukautuvat ohjelmallisesti.

IoT-laitteiden hankinta ei ole enää vain rautaa ja antureita, vaan ennen kaikkea kysymys liitettävyydestä. eSIM tekee tästä huomattavasti helpompaa. Se tarjoaa valmistajille ja käyttäjille joustoa, kustannussäästöjä ja ennen kaikkea mielenrauhaa: laitteet pysyvät yhteydessä, missä ikinä ne toimivatkin.

Soenke Schroeder, Director Global Go-to-Market Strategy & Innovations for Connectivity & IoT at G+D