Useimmissa uusissa autoissa on jonkinlainen automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä. USA:n tieliikenneviranomaisen testeissä nämä järjestelmät osoittautuivat suoraan sanoen surkeiksi. Ne eivät estä jalankulkijaan törmäämistä.

Iso-Britannia päätti tällä viikolla, etteivät maan 5G-operaattorti saa käyttää Huawein laitteita verkkojensa core-osissa. Lisäksi Huawein laitteiden osuus radiopuolen investoinneista ei saa nousta yli 35 prosenttiin. Päätös tulee operaattoreille kalliiksi.

Mate 30 Pro on Huawein kehuttu viimeisin lippulaivapuhelin, jonka kameraominaisuuksia on kehuttu kaikissa testeissä. Ilman Googlen palveluja laitteen myynti on ollut rajoitettua. Nyt Huawei kuitenkin tuo laitteen myyntiin Suomessa.

Elektroniikan sopimusvalmistaja Flexin tehomoduulituotteet ovat jatkossa saatavilla Digi-Keyn valikoimassa. Sopimuksen myötä koko moduuliportfolio löytyy Digi-Keyn verkkokaupasta.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies kertoo löytäneensä merkittäviä haavoittuvuuksia Microsoftin suositusta Azure-pilvipalvelusta. Aukkojen ansiosta hyökkääjä olisi voinut ottaa hallintaansa Microsoft Azurea käyttävien yritysten palvelimia, mikä olisi mahdollistanut yritysten koodin varkaudet ja manipuloinnit.

Japanilainen Murata on esitellyt uuden LoRa-verkkolaitteiden moduulin, jota se kehuu markkinoiden pienimmäksi. Mitoiltaan vain 10,0 x 8,0 x 1,6 millimetrin moduuli soveltuu monenlaisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan pientä kokoa, pitkää kantamaa, pitkää toiminta-aikaa akkuviralla ja kustannustehokkuutta.

Robottiauton pitää jatkuvasti tietää, missä kohtaa kaistaa se on. Tähän ei pelkkä satelliittipaikannus riitä, vaan tarvitaan liikeanturien lokipaikannusta (dead reckoning). Nykyanturit pitää kuitenkin saada sata kertaa tarkemmiksi. Tämä tapahtuu Suomessa.

Auto muuttuu, samoin tapamme ajatella autoa. Se sähköistyy ja tulee turvallisemmaksi. Tämä kiihdyttää puolijohteiden ja anturien määrän kasvua autoissa.

Erityisesti UPSeistaan tunnettu Eaton ja tamperelainen Enico pyrkivät yhteistyössä helpottamaan energiavarastojen nopeaa käyttöönottoa liike- ja teollisuusrakennuksissa. Yhtiöt ovat kehittäneet xStorage Containerin, joka on nopeasti käyttöönotettava ja konttiin sijoitettu energiavarastoratkaisu.

Saksalainen tutkimusinstituutti AV-test on rankannut eri valmistajien Windows-virustorjunnan työkalut paremmuusjärjestykseen. Kolmen valmistajan ohjelmisto sai täydet pisteet, mutta Windowsin oma Defender saavutti myös lähes täydet arvosanat.