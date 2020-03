Elisan 5G laajeni Rukan rinteille

Elisa on avannut 5G-verkon Kuusamossa sijaitsevaan Rukan hiihtokeskukseen. Samalla Rukasta tuli yksi maailman ensimmäisistä hiihtokeskuksista, jossa asiakkaat voivat käyttää uuden mobiiliteknologian mahdollistamia 5G-yhteyksiä.

Kuusamon 5G-verkko kattaa Rukan kylän ja eturinteiden alueen, jossa sijaitsee iso osa alueen ravintoloista ja palveluista. Pohjoisessa verkko yltää Talvijärven yli miltei Salmilamminkylään saakka ja lännessä maantie 63:n yli. Rukalla vierailee vuosittain lähes miljoona matkailijaa, jotka pääsevät verkon myötä hyödyntämään 5G:n mahdollistamia nopeita yhteyksiä.

– Rukan asiakaskunnasta merkittävä osa on nuorta väkeä, jotka kuluttavat suuria määriä mobiilidataa ja odottavat mobiiliyhteyksien toimivan joka puolella. 5G nostaa mobiilikäytön mahdollisuudet ihan omalle tasolleen, kun tarjolla on jopa 10 kertaa aiempaa nopeammat yhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on myös merkittävästi suurempi, joten verkko pystyy palvelemaan aiempaakin suurempia ihmisjoukkoja yhä korkeammilla nopeuksilla, Elisan Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola kertoo.

Uusi 5G-verkko pääsee heti tositoimiin, kun OnePlus ja Elisa järjestävät yhdessä 5G-verkossa toteutettavan robottien lumisotaturnauksen 10.-12.3. Robotteja ohjataan 5G-verkon yli ja kisaan robottilumisodan voitosta voi osallistua virtuaalisesti mistä tahansa. Lisää robottilumisodasta voi lukea osoitteesta oneplus.com/snowbots.

Elisa on avannut 5G-verkkoja tähän mennessä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen, Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Poriin, Kouvolaan, Vaasaan, Seinäjoelle ja nyt viimeksi Kuusamoon.

Kuva: Rukan rinnekamera