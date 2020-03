Aiheuttaako 5G-säteily terveysriskien kohoamisen? Ionisoimattoman säteilyn tutkimustiedon jakamiseen keskittynyt ICNIRP-komitea (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) on saanut valmiiksi 7-vuotisen tutkimuksen, jonka tulokset ovat yksiselitteisiä. 5G ei lisää ihmiselle aiheutuvia terveysriskejä.

Uusimmat 802.11ax-standardiin perustuvat WiFi 6 -laitteet ovat vasta ehtineet markkinoilla, kun luvassa on jo tämän tekniikan evoluutio. Wireless Broadband Association on jo esitellyt ensimmäiset WiFi 6E -kokeilulaitteet. Wifin laajentaminen vapaille taajuuksille 6 gigahertsissä tuo ison hyppäyksen datanopeuksiin.

Huawein älypuhelinten suorituskyky perustuu pitkälti yhtiön itse kehittämiin Arm-piireihin. Tällä hetkellä tehokkain Kirin 990 -prosessori löytyy esimerkiksi Mate 30 Pro -mallista. Ensi syksynä Huawein puolijohdepuoli eli HiSilicon on tuomassa piirille seuraajaa ja suorituskyky on ennakkotietoja mukaan hyppäämässä taas ison loikan eteenpäin.

Nexperia eli NXP Semicondutrosin entinen vakiokomponenttien ryhmä toimittaa ensimmäisen ESD-suojalaitteen USB4-kaapeleille. TrEOS-diodit vastaavat uuden nopeamman väylän kiristyviin tarpeisiin. Niissä on alhainen puristus, pieni kapasitanssi, pieni vuoto ja ne ovat erittäin kestäviä.

Tanskalainen Danfoss on hyvä esimerkki yrityksestä, joka valmistaa suuria määriä räätälöityjä tuotteita. Eri tuotantojärjestelmien täytyisi taipua nopeasti muutoksiin. Tässä avuksi tulee Siemens Digital Industriesin OpCenter. – Sen avulla voidaan hallita koko tuotantoa, kehuu Siemens DIS:n Pohjoismaiden vetäjä Mats Friberg.

Kajaanissa ledivaloputkia valmistava Valtavalo Oy on kasvattanut liikevaihtoaan koko elinkaarensa eli 10 tilikautta peräjälkeen. Mielenkiintoiseksi yhtiön tarinan tekee se, että alkujaan tuontitoimintaa harjoittanut yritys elää tänä päivänä voimakkaasti viennistä. - Olemme hyvässä kasvuvauhdissa, joten tulevaisuus näyttää edelleen sangen valoisalta. yhtiön toimitusjohtajana vuoden alusta aloittanut Tuukka Prykäri.

Koronavirus on saanut koko maailman sekaisin ja sekaannusta yrittävät hyödyntää myös verkkorikolliset. Kyberturvayhtiö Proofpointin mukaan koronavirusta jollakin tavalla hyödyntävät sähköpostihuijaukset ovat lisääntyneet dramaattisesti viime aikoina. Eniten on huijauksia, jotka perustuvat salaliittoteorioihin parannuskeinoista tai jotka hyödyntävät tunnettuja tietokanavia käyttäjien petkuttamiseen.

Dell Technologies on julkaissut joka toinen vuosi koostettavan Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksensa. Tuhannen 15 maasta olevan IT-päättäjän mielipiteitä kartoittanut tutkimus paljastaa mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi sen, että yrityksillä on keskimäärin 13,53 petatavua dataa, jonka suojaamisessa on monenlaisia puutteita.

Microchip on esitellyt joukon sulautettuja kehitysratkaisuja IoT-laitteiden nopeaan prototypointiin. Yhtiö tarjoaa avaimet käteen -tyyppistä pilviyhteyttä kaikille mikro-ohjaimilleen. Yhteys voi olla mihin tahansa pilveen wifi-, Bluetooth- tai mobiiliverkkojen IoT-tekniikoilla.

Check Point Softwaren tutkimusosasto kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että hyökkäykset Mirai-bottiverkolle alttiisiin haavoittuvuuksiin lisääntyivät helmikuussa huomattavasti. Tutkijat varoittavat organisaatioita myös Emotetista, joka oli kuukauden toiseksi käytetyin haittaohjelma ja tällä hetkellä yleisin bottiverkko.