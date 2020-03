Linux-läppäreistä ja tulollaan olevasta Linux-älypuhelimesta tunnettu Purism on esitellyt uuden pöytäkoneen, joka on ahdettu todella pieneen tilaan. Librem Mini on mitoiltaan vain 5 x 5 -tuumainen eli 12,5 x 12,7 senttimetriä. Silti se pitää sisällään täysimittaisen, tehokkaan tietokoneen.

Operaattorien mukaan mobiiliverkot ovat kestäneet hyvin kasvaneet etätyön datamäärät, mutta entäpä viranomaisten käytössä olevat verkot? Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäen mukaan Virve- ja tuve-verkkojen käyttö on pääosin entisellään.

Muun muassa sulautettujen järjestelmien suunnitteluun erikoistunut Etteplan käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koronaviruspandemiaan liittyvän tilapäisen asiakaskysynnän muutoksen takia. Neuvottelujen piirissä ja mahdollisten lomautusten kohteena on Etteplanin Suomen koko henkilöstö noin 2 100 työntekijää.

Eilinen keskiviikko oli koronapandemian ensimmäinen päivä, jolloin oppilaitosten sulkemisen ja laajan etätyöhön siirtymisen myötä operaattoreiden verkot olivat todellisella koetuksella. Telian verkoissa suuri etäpäivä sujui ongelmitta. Muidenkaan osalta ei raportoitu ongelmista.

Mitä saadaan, kun asetetaan aurinkokennoissa käytetyn ohutkalvon perovskiittiä magneettisen substraatin päälle? Saadaan nykyistä tehokkaampi kiintolevytekniikka. Lausannen polyteknisen korkeakoulun fyysikko László Forró ja hänen tiiminsä kehittävät tulevaisuuden kiintolevyjen tekniikkaa.

Nokia on lisännyt WiFi 6 -tekniikkaa tukevan reitittimien kotien ja toimistojen Beacon-tuotesarjaansa. Beacon 6 on samalla Nokian ensimmäinen wifi-laite, joka tukee sertifioitua EasyMesh -sovellusta yhdessä Nokia WiFi Cloud Controller -sovelluksen kanssa, joka hallitsee mesh-verkkoa etäyhteydellä.

Korona muuttaa nyt useita tapahtumia virtuaalisiksi ja digitaalisiksi. Messuja on peruttu jo useita ja nyt vaikutus näkyy yritysten muissa tapahtumissa. Altium tarjoaa nyt Academy Live -opetustapahtuman ilmaiseksi verkossa.

Abloy on viime vuosina esitellyt monenlaisia, yllättäviäkin innovaatioita perinteisiin lukkojärjestelmiin. Uusin tulokas on Abloy Beat: säänkestävä riippulukko, joka avataan älypuhelimella digitaalisen avaimen avulla. Bluetoothia hyödyntävä ratkaisu on suunniteltu suoraan kansainvälisille markkinoille.

5G-verkko tulee monin paikoin koostumaan pienistä soluista, joissa tukiasemiin voi olla hankala vetää tarvittavia sähköjohtoja. Onneksi niihin saa nyt sähköt myös ethernetin kautta. Teksasilainen Silicon Labs on esitellyt PoE-piirit, jotka nostavat väylää pitkin siirretyn sähkötehon 90 wattiin.

Euroopan komissio on päättänyt uudesta 50 miljoonan euron investoinnista Euroopan tekoälytutkimuksen verkostojen kehitykseen. Ensimmäisellä hakukierroksella komissio myönsi ELLIS-verkoston ELISE-hakemukselle 12 miljoonaa euroa.