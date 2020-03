5G on historian nopeimmin kasvava mobiilitekniikka

Elisa kertoi tänään, että sen 5G-verkko kattaa pian kaksikymmentä suomalaista kaupunkia. Sama ilmiö on näkyvissä muuallakin. Tilastojen mukaan 5G on historian nopeimmin kasvava mobiiliverkkojen tekniikka.

Mobiilialan pohjoisamerikkalainen järjestö 5G Americas arvioi, että maailmassa on nyt 17,7 miljoonaa 5G-liittymää. Viime vuoden kolmenteen neljännekseen verrattuna kasvua on tullut 329 prosenttia. Lukema on myös viisi miljoonaa tilaajaa edellä kaikkia aiempia ennusteita.

5G:n nopeaa nousua voidaan verrata esimerkiksi edeltäjänsä eli LTE:n kehitykseen. Nyt LTE-käyttäjiä on 5,3 miljardia, kun tekniikka on ollut käytössä kymmenen vuoden ajan. Kannattaa muistaa, että kun LTE tuli kaupalliseen käyttöön vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, oli sillä Länsi-Euroopassa vain noin tuhat tilaajaa.

Vuoden 2010 aikana Pohjois-Amerikkaan tuli 20 000 uutta LTE-asiakasta. LTE:ssä yllettiin 17,9 miljoonaan käyttäjään vasta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. 3G:llä ja GSM:llä samaan päästiin vielä paljon tätä hitaammin.

TeleGeography-tilastojen mukaan maailmassa on nyt 59 kaupallista 5G-verkkoa. Lukumäärän odotetaan lähes nelinkertaistuvan 200:een vuoden 2020 loppuun mennessä.