Nyt löytyi Bluetoothille korvaaja!

Jos haluaa lähettää hyvin pieniä määriä dataa IoT-solmusta verkkoon, esimerkiksi wifi on aivan liian energiatehoton tekniikka. Myös Bluetooth haaskaa virtaa monissa sovelluksissa. Kanadalainen Spark Microsystems on esitellyt lähettimen, jolla datalinkin tehonkulutus putoaa Bluetoothiin verrattuna yhteen neljäskymmenesosaan.

SR1000-lähetinvastaanotin on ultralaajakaistainen UWB-radio. Se tarjoaa erittäin alhaisen latenssin kaksisuuntaisen datalinkin yhdistettynä erittäin alhaiseen virrankulutukseen. Yhtiö muistuttaa, että kasvava määrässä sovelluksia, kuten AR-oheislaitteissa, linkin viive heikentää käyttökokemusta. Verrattuna Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaan, jossa datapaketit lähetetään tyypillisesti muutamassa millisekunnissa ja joka aiheuttaa huomattavan kymmenien millisekuntien latenssin, SR1000 UWB -lähetinvastaanotin voi lähettää 1 kilobitin dataa vain 50 mikrosekunnissa.

Tämä tuottaa huomattavasti lyhyemmän langattoman latenssin laajalla alueella sovelluksia, kuten äänen suoratoistossa. SPARK-lähetinvastaanottimen virrankulutus, tyypillisesti 1 nJ / bitti, on myös huomattavasti alhaisempi kuin BLE:ssä, jossa se on tyypillisesti 40 kertaa suurempi, kun käytössä on yhden megabitin datanopeus.

SR1000-piiri pystyy siirtämään dataa 10 megabitin sekuntinopeudella eli jopa 10 kerta BLE:tä nopeammin. Näin se sopii moniin sisältörikkaisiin sovelluksiin, kuten videon suoratoistoon, missä suurten kaistanleveyksien ja pienten viiveiden linkit ovat välttämättömiä.

Toisin kuin monet muut langattomat protokollat, jotka toimivat ruuhkautuneissa lisensoiduilla taajuuksilla spektrissä, SR1000-lähetin toimii lisensoimattomalla 3,1 - 10,6 GHz taajuusalueella. Lähetysteho on tyypillisesti -41,3 dBm / MHz, minä useimmat muut radiot tunnistavat lähinnä kohinaksi. Tämän takia SR1000-liikenne ei häiritse muita radiolinkkejä.

SR1000 -sarja sisältää kaksi nastoitukseltaan identtistä tuotetta. SR1010 toimii taajuuksilla 3,1 - 6 GHz ja SR1020 taajuuksilla 6 GHz - 9,5 GHz. Spark Microsystemsin mukaan piiri on tulossa asiakastoimituksiin kolmannen neljänneksen aikana.