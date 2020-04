Oululaisyrityksen koronapikatestin tulos luetaan älypuhelimella

Oululaislähtöinen iSTOC on tuonut markkinoille pikatestejä, joilla esimerkiksi sormenpäästä otetusta verinäytteestä pystytään havaitsemaan elimistön muodostamat vasta-aineet erilaisille tartuntataudeille. Nyt menetelmää ryhdytään soveltamaan koronaviruksen testaukseen.

iSTOCin kehittämän pikatestin tulos luetaan älypuhelimella. Testi voidaan tarvittaessa toteuttaa ilman fyysistä kontaktia hoitohenkilökunnan ja testattavan välillä.

Jokainen testitulos kuvataan ja digitalisoidaan yrityksen kehittämällä helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella. Tulos on välittömästi analysoitavissa. Järjestelmä on ollut jo usean vuoden käytössä lähinnä kehittyvissä maissa, joissa on pystytty nopeasti testaamaan isosta ihmismäärästä muun muassa hepatiittia ja tuberkuloosia sekä HIV-tartuntoja.

Nyt teknologiaa hyödynnetään koronaviruksen testaamisessa ja levinneisyyden kartoittamisessa. Edullisten pikatestien avulla voidaan todeta ja analysoida myös oireettomat tartunnat, jotka perinteisessä testaamisessa jäävät tilastojen ulkopuolelle.

Vasta-ainetestauksella voidaan todeta akuutin taudin lisäksi myös jo sairastettu tauti sekä kattavasti kartoittaa tartuntojen määrää, tautien maantieteellistä leviämistä ja tartuntaketjuja. Koska luotettava testitulos saadaan minuuteissa, voidaan henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukaiset jatkotutkimukset ja hoito aloittaa välittömästi. Järjestelmä myös huomauttaa reaaliaikaisesti testauksen mahdollisista epäkohdista, kuten vanhentuneesta tai epäkelvosta pikatestistä.

iSTOCin kautta on toimitettu jo miljoona testipakkausta koronaviruksen testaukseen, ja diagnostiikkajärjestelmä on otettu käyttöön. iSTOC tarjoaa testauksia suorittavan hoitohenkilökunnan tueksi myös opastuksen mobiilisovelluksen käyttämiseen.

Koska testitulokset digitalisoidaan reaaliaikaisesti, tulos voidaan analysoida etänä, jolloin itse testin tekemiseen ei välttämättä tarvita terveydenhoitohenkilökuntaa. Tulevaisuudessa pikatestin voisi siis tehdä myös itse kotona, ja tuloksen perusteella henkilö voisi todistaa olevansa terve tai immuuni taudille.

Kuva: iSTOCin järjestelmä on ollut jo usean vuoden käytössä esimerkiksi Pakistanissa, joissa on pystytty nopeasti testaamaan isosta ihmismäärästä muun muassa hepatiittia ja tuberkuloosia sekä HIV-tartuntoja.