Ensimmäinen QLC-pohjainen SSD datakeskuksiin

Flash-tekniikassa tallennustiheyttä voidaan kasvattaa lisäämällä yhteen soluun tallennettujen bittien määrää. Tässä kehityksessä on päästy QLC-tasolle (quac-level cell), jossa soluun tallentuu neljä bittiä. Vaativa tekniikka on kypsynyt, sillä Micron on esitellyt ensimmäisen siihen pohjautuvan SSD-levyn datakeskuskäyttöön.

Ensimmäinen QLC-levy on mallimerkinnältään 5210 ja Micronin mukaan sen on tarkoitus korvata datakeskuksissa ja palvelimissa perinteiset kiintolevyt, joissa pyörimisnopeus on 10 tuhatta kierrosta minuutissa.

5210-levyn suorituskykylukemat ovat huomattavan kovat perinteisiin HDD-levyihin verrattuna. Satunnainen datanluku onnistuu 175 kertaa nopeammin, satunnainen kirjoitus 30 kertaa nopeammin, sarjamuotoiseen dataan päästään kiinni kaksi kertaa nopeammin ja tehoa kuluu kolme kertaa vähemmän.

SATA-väyläinen 5210-levy on ostettavissa 960 – 7680 gigatavun kapasiteeteissa.