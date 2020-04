5G-puhelin alkaa pian olla järkevä vaihtoehto

Suomalaisoperaattorit aloittivat 5G-toiminnan virallisesti viime vuoden alussa, mutta pitkään verkot olivat paikallisia, pieniä ja laitteet erittäin kalliita. Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa ja nyt uutta puhelinta katsovan kannattaa jo tosissaan harkita 5G-mallia.

Esimerkiksi Elisa kertoi tänä aamuna, että sen 5G-verkko on nyt laajentunut Hyvinkäälle. Kaikkiaan Elisan 5G kattaa nyt 19 paikkakuntaa. Peitto on toki paras suuremmissa kaupungeissa. Tärkeää on se, että verkon rakennus jatkuu nyt kiivasta vauhtia kaikille operaattoreilla.

Mitä 5G sitten maksaa? Tällä hetkellä Elisan 5G-liittymän saa halvimmillaan vähän yli 30 eurolla kuussa, jos 300 megabitin nopeus riittää. 600 megabittiä saa alle 37 eurolla ja gigabitin hinta on 50 euroa. Liittymät ovat siis haitarin kalliimmasta päästä, mutta onneksi niissä on edelleen Suomelle ominaiseen tyyliin rajoittamaton data.

Nopeampi yhteys vaatii kuitenkin uuden laitteen, joko 5G-puhelimen tai reitittimen kotiin. Näissäkin hinnat ovat tulleet alas aika nopeasti. Esimerkiksi ensimmäiset 5G-reitittimet tulivat myyntiin lähes tuhannen eruon hintaisina. Nyt laitteen saa jo 400 eurolla. Reititin on edelleen kalliimpi kuin vaikkapa LTE-boksit, mutta hinta tuntuu jo järjellisemmältä.

5G-puhelimien valikoima kasvaa sekin kovaa vauhtia. Esimerkiksi Elisan valikoimassa on nyt 14 5G-älypuhelinta kuudelta eri valmistajalta. Halvimmillaan 5G-puhelimeen pääsee käsiksi uuden Motorola Edge 5G -puhelimen myötä. Tuore tulokas Suomen markkinoilla maksaa 599 euroa.