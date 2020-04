Nokian mahdollisten ostajien lista on lyhyt

Nokia joutui viikko sitten kuumien markkinahuhujen kohteeksi, kun jonkun tahon raportoitiin yrittävän yrityksen valtausta. Uutinen ei ole varsinaisesti mikään uusi, sillä samaa on raportoitu aiemminkin, oikeastaan säännöllisin väliajoin. Analyytikkojen mukaan potentiaalisten ostajien lista on hyvin lyhyt.

Arvioitaan Nokian tilasta on nyt esittänyt usea tietoliikennealan analyytikko. Valtaajien listalle on päässyt käytännössä neljä nimeä: Cisco, Ericsson, Huawei ja ZTE. ETN keräsi analyytikkojen yleisimmät perustelut mahdolliselle Nokian kaappaamiselle.

Cisco-huhu näyttää toistuvan säännöllisesti. Amerikkalaisyrityksen huhuttiin yrittävän hankkia Ericssonia tai Nokiaa jo alkuvuonna 2017. Vähän tämän jälkeen Cisco ja Ericsson ilmoittivat laajasta yhteistyöstä verkkojen kehityksessä.

Tämä ei ole oikeastaan koskaan lopettanut Cisco-huhuja. Helmikuussa Yhdysvalloissa alkoi saada suosiota vaatimus, jonka mukaan amerikkalaisten pitäisi ostaa sekä Ericsson että Nokia, jotta maan asema 5G-tekniikan ja erityisesti verkkolaitteiden kehityksessä säilyisi. Ciscon mahdollisuudet hankkia itselleen Nokian osake-enemmistö ovat kuitenkin pienet.

Toiseksi mahdolliseksi Nokian ostajaksi on nimetty Ericsson. Ericsson on taloudellisesti tällä hetkellä paremmassa asemassa kuin vuosiin. Yhtiöllä on analyytikkojen mukaan kassassaan rahaa 3,4 miljardia dollaria. Kun Nokian markkina-arvo on noin 19 miljardia dollaria, ei ostaminen ole mahdollista. Ainoa mahdollisuus olisi yritysten fuusio, mitä taas ei historiallisista syistä pidetä mahdollisena kummallakaan puolen Itämerta.

Entäpä kiinalaiset Huawei ja ZTE? Yrityksillä voisi olla riittävästi pääomaa Nokian kaappaamiseksi, mutta EU ei koskaan hyväksyisi tällaista kauppaa.