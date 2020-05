Yhdellä piirillä maailman nopein nettiyhteys

Australialaistutkijat ovat kehittäneet optisen piirin, jonka avulla on saatu toteutettua maailman nopein internetyhteys. Monashin, Swinburnen ja RMIT-yliopistojen tutkijoiden tekniikalla yllettiin 44,2 terabitin nettinopeuteen.

Nature Communications -lehdessä julkaistun tekniikan avulla voidaan esimerkiksi tuottaa huippunopea internetyhteys Melbournen kaikilla 1,8 miljoonalle asukkaalle. Australialaistutkijat uskovat myös, että tekniikkaa voidaan viedä kaikkialle maailmaan.

Ennätysnopeuden ytimessä on laite, jossa 80 laseria on korvattu yhdellä mikrokammalla. Itse piiri on kooltaan vain 3 x 5 millimetriä. Mikrokampaa on samalla ensimmäistä kertaa käytetty testissä kentällä, aiemmat kokeilut ovat tapahtuneet laboratoriossa.

Taajuuskampa korvaa optisessa lähettimessä kymmenet yksittäiset laserit, joilla jokainen eri taajuudella toimiva kanava on tähän asti jouduttu luomaan.

Testissä tutkijat asensivat RMIT:n Melbournen kampuksen ja Monashin yliopiston Clayton Campusin väliin 76,6 kilometrin mittaisen optisen kuidun. Tähän kuituun dataa syötettiin mikrokammalla, joka toimii kuin lähes sata infrapunalaseria. Jokaisen ”laserin” luoma linkki toimii erillisenä kanavana. Yksittäisen kanavan kaistanleveys oli 4 terahertsiä.

Tutkijoiden mukaan uudella tekniikalla on mahdollista lisätä optisten lähettimien nopeus nykyisestä sadasta gigabitistä sekunnissa kymmeniin teratavuihin sekunnissa ilman, että lähettimen koko tai hinta kasvaa. Optisissa verkoissa kyse on merkittävästä loikasta eteenpäin.