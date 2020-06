Neljännen polven PCIe-liitäntä on tuttu esimerkiksi nopeista SSD-levyistä, mutta tekniikka on yleistymässä nopeasti myös monissa muissa PCIe-linjan päässä olevissa laitteissa. Microchip on ryhtynyt valmistamaan uusia Switchtec-sarjan kytkimiään volyymeissä.

5G-puhelimet ovat nyt otsikoissa ja niiden tarjonta markkinoilla lisääntyy nopeasti. Operaattorien ja jälleenmyyjien suosituimpien listoille 5G-puhelimet eivät vielä ole ehtineet.

Ulkomailla matkusteleva on jo tottunut automaattijuniin niin metroissa kuin lentokentillä terminaalien välissä. Paikallisliikenteessä robottijuna on kuitenkin uusinta uutta. Nyt keskisessä Saksassa ryhdytään testaamaan Alstomin automaattijunaa paikallisliikenteessä.

Elisa kertoo kasvattavansa 5G-puhelimiensa valikoimaa Xiaomin uudella Mi Lite 5G -mallilla. Uutuus on samalla Suomen markkinoiden edullisin 5G-puhelin. Ennakkomyynti alkaa kuun vaihtuessa ensi maanantain 399 euron hintaan.

Suomen sulautettujen laitteiden suunnittelun markkinoilla on tilaa kaapata markkinaosuuksia. Näin uskoo Atlantik Elektronikin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Jesper Rasmussen.

Jos etsit uusia mittauslaitteita tai testerisi kaipaa päivittämistä, kannattaa ottaa yhteyttä Rohde & Schwarziin. Saksalaisvalmistaja myy Pohjoismaissa käytössä olleita demolaitteita kevään kampanjassaan.

Farnell on julkistanut uuden version kehittäjien suosimasta Raspberry Pi -korttitietokoneesta. 4 Model B -versioon saa peräti 8 gigatavun LPDDR4-tasoisen RAM-muistin, mikä on kaksinkertainen määrä aiempaa verrattuna. Samalla uusi kortti on kaikkien aikojen kallein Raspberry Pi.

HP, Valve ja Microsoft ovat yhdessä kehittäneet kaikkien aikojen korkearesoluutioisimman VR-kypärän, joka tarjoaa virtuaalikuvaa ilman ulkopuolisia VR-majakoita tai -tolppia. Kypärä tuo pelaajalle tai VR-suunnittelijalle 2K-tasoisen kuvan molemmille silmille.

Check Pointin tutkijat kertovat paljastaneensa peräti 4820 verkkosivustoa yli 40 maassa ympäri maailmaa hakkeroineen verkkorikollisen henkilöllisyyden. "VandaTheGod" kertoi Twitterissä tavoitteekseen 5000 saitin hakkeroimisen, joten hän pääsi lähelle tavoitettaan.

Englantilainen Arm on esitellyt koko joukon uusia prosessoreja, jotka toimivat tulevaisuuden älypuhelimien moottoreina. Mielenkiintoinen uutuus on Cortex-X1-ohjelma. Sen voidaan katsoa olevan Arm:n vastaus Applen tavalle räätlöidä omia kännykkäpiirejään.