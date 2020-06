Suomalaispuhelin suojaa viranomaisyhteydet

Tietoturvallisten älypuhelinjärjestelmien valmistaja Bittium lanseeraa viranomaisten Luottamuksellinen-tason viestintään tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen. Siinä puhelimen ainutlaatuiset laitetason tietoturvaratkaisut ja Android 9 -käyttöjärjestelmään kerroksittain rakennettu tietoturva vahvistuvat dualboot-toiminnolla. Kaksoiskäynnistyksen ansiosta yhdellä alustalla toimii kaksi täysin erillistä ja kovennettua käyttöjärjestelmää: luottamuksellinen ja yksityinen käyttöjärjestelmä.

Viranomaistason tietoturvatarpeisiin suunnattua Tough Mobile 2 C -älypuhelinta täydentää Bittium Secure Suite -hallintaohjelmisto, joka mahdollistaa muun muassa puhelinten ja sovellusten etähallinnan sekä salatun IP-pohjaisen tiedonsiirron.

Luottamuksellisen suojaustason käyttöjärjestelmä on täysin eriytetty ja kovennettu, ja se on tarkoitettu vaativaan valtiollisen tason tietoturvakäyttöön. Laitteen yksityisen puolen kovennettu Android-käyttöjärjestelmä on tarkoitettu henkilökohtaiseen viestintään, jossa esimerkiksi Google-palvelut ja sosiaalisen median sovellukset ovat vapaasti käytettävissä. Kokonaisuus mahdollistaa käyttäjälle samalla laitteella puhumisen ja viestittelyn sekä henkilökohtaisissa asioissa että äärimmäisessä tietoturvakäytössä.

Näin kahden erillisen laitteen mukana kuljettamisen tarve häviää. Käyttäjä pystyy itse siirtymään käyttöjärjestelmien välillä kaksoiskäynnistys-toiminnallisuudella. Tough Mobile 2 C -käyttöjärjestelmien tietoturva-asetuksia ja muita parametreja on mahdollista muokata Bittium Secure Suite -laitehallinnan avulla vastaamaan tarvittavaa käytettävyys- ja tietoturvatasoa. Molemmat käyttöjärjestelmät myös tukevat Multicontainer-ominaisuutta, mikä mahdollistaa usean suojatun ja eriytetyn työtilan käytön yhden käyttöjärjestelmän sisällä. Käyttäjä voi siirtyä eri työtilojen välillä aloitusnäyttöä sivulle pyyhkäisemällä.

Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelin on täysin suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja Bittium takaa valvotun ja turvallisen puhelinten valmistus- ja toimitusketjun asiakkaille. Myös puhelimessa käytetyt komponentti- ja ohjelmistoratkaisut ovat viranomaisasiakkaiden auditoitavissa. Puhelin on yhdessä laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston kanssa sertifioitavissa eri valtioiden viranomaisten tietoturvalliseen käyttöön.

Lisätietoja Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimesta löytyy Bittiumin sivuilta.