5G-verkon yhteydet tukiasemasta verkkoon päin vaativat usein kuitua, mutta toisissa käyttökohteissa langaton yhteys voi olla parempi ratkaisu. Mikroaaltolinkeillä päästään jo riittävän datakapasiteettiin, todistaa Nokian tuore testi algerialaisen Djezzy-operaattorin kanssa. Kokeilussa käytettiin Nokian Wavence-mikroaaltolähtintä, jonka kapasiteetti oli erittäin korkea - 8,5 Gbps - lähes 6 kilometrin kantamalla.

Huawei on esitellyt uuden hakukonesovelluksen älypuhelimiinsa. Apps Searchin avulla sovellukset ja uutiset ovat helposti kuluttajien saatavilla. Sovellus on kehitetty yhdessä maailman ja Euroopan johtavien hakukoneasiantuntijoiden, kuten Qwantin ja Yandexin kanssa. Uusi hakusovellus on Huawein ratkaisu HMS-alustan puhelimien sovellusongelmaan. Niistä puuttuu Google Play -kaupan tuki, joten monia suosittuja sovelluksia joutuu asentamaan erikseen, mikäli ne eivät löydy Huawein omasta AppGallerystä.

Laitteiston eristämisen periaatteeseen perustuva Arm TrustZone - teknologia tarjoaa CPU-pohjaisen tietoturvafilosofian järjestelmäpiireille useissa eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa turvallisten IoT-solmujen ja luotettavan laiteytimen luomisen. ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-teknologian Cortex-M-pohjaisiin järjestelmiin, esittää Rutronik uudessa ETNdigi-lehden artikkelissa.

Tietoturvallisten älypuhelinjärjestelmien valmistaja Bittium lanseeraa viranomaisten Luottamuksellinen-tason viestintään tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen. Siinä puhelimen ainutlaatuiset laitetason tietoturvaratkaisut ja Android 9 -käyttöjärjestelmään kerroksittain rakennettu tietoturva vahvistuvat dualboot-toiminnolla. Kaksoiskäynnistyksen ansiosta yhdellä alustalla toimii kaksi täysin erillistä ja kovennettua käyttöjärjestelmää: luottamuksellinen ja yksityinen käyttöjärjestelmä.

Jos aurinkokenno muodostuu yhdestä piikerroksesta, sen teoreettisen hyötysuhteen raja on noin 30 prosenttia. Amerikkalaistutkijat ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään rakenteen, jolla kenno muuntaa lähes puolet auringonvalosta suoraan sähköenergiaksi.

Viidennen polven langattoman teknologian täysimittainen soveltaminen teollisuudessa on vielä vuosien päässä. 5G avaa valtavia mahdollisuuksia, mutta kaiken hyödyntäminen vaatii paljon harjoittelua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Onneksi 3GPP- konsortio tukee painokkaasti siirtymäpolkua 4G LTE - teknologian kautta, kertoo u-blox tuoreessa ETNdigi-artikkelissa.

Bioimpedanssimittaus on monipuolinen, nopea, noninvasiivinen ja edullinen työkalu ihmiskehon koostumuksen arviointiin ja monien sairauksien diagnosointiin. Analog Devicesin AD5940:n kaltaisten piirien ansiosta voidaan rakentaa pienikokoisia, suorituskykyisiä ja vähän virtaa kuluttavia bioimpedanssianalysaattoreita, jotka toimivat jopa paristoilla, kertoo Analog Devices ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Kun elektroniikka kehittyy yhä monimutkai-semmaksi, kasvaa simuloinnin merkitys koko ajan suuremmaksi. Oikeilla työkaluilla yritys voi merkittävästi pienentää suunnitteluihinsa sisältyvää riskiä, kirjoittaa Nordcadin myyntijohtaja Rainer Raitasuo ETNdigi-lehden kolumnissaan.

Mitä tarkemmin elektroniikalla voidaan valvoa sähköauton akuston jännitettä sekä ajon että latauksen aikana, sitä pidemmälle akulla pääsee ja sitä kauemmin se kestää. Infineonin uusi piiri mittaa jopa 12 kennon jännitettä ± 5,8 millivoltin tarkkuudella. Uuden TLC9012-piirin julkistus oli tarkoitus tehdä PCIM-messuilla Nürnbergissä, mutta nyt asia julkistettiin eilen virtuaalisesti.

Merkittävien etujensa ansiosta mobiiliteknologiaan perustuvat privaattiverkot yleistyvät nyt kiivasta vauhtia eri toimialoilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koko maailmassa niitä nousee lähivuosina miljoonia kappaleita, ja puhutaan miljardien eurojen ilmiöstä. Etteplan selventää ilmiötä tuoreessa ETNdigi-lehden artikkelissaan.