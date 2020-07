Nokia avaa laitteidensa liitännät

Nokia kertoo lisäävänsä Open RAN -rajapinnat AirScale-sarjan tukiasemalaitteisiinsa. Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että operaattori voi rakentaa radioverkkonsa eri valmistajien laitteilla. Avoimen liitännän ansiosta operaattori voi varustaa eri osia verkostaan jopa erikoisradioilla, jos sellaisille on tarvetta.

Tällä hetkellä operaattori joutuu rakentamaan radioverkkonsa saman valmistajan laitteilla, koska eri valmistajien laitteet eivät keskustele keskenään. Nokia sanoo aloittavansa O-RAN-liitäntöjen lisäämisen AirScale-ohjelmistoon jo tämän vuoden aikana. Koko tuoteperhe on O-RAN-valmis ensi vuoden aikana.

Nokian mukaan avoimien rajapintojen lisääminen merkitsee varautumista tulevaisuuden mobiiliverkkoihin, valitsi asiakas sitten O-RAN-arkkitehtuurin tai ei. Huomattavaa on se, että kolmesta suuresta laitavalmistajasta Nokia on ainoa, joka on toistaiseksi mukana O-RAN-yhteistyössä.

O-RAN-tuki liittyy läheisesti Nokian vastikään esittelemään toisen polven AirScale Cloud RAN -ohjelmistoon. Sen myötä Nokia ajaa samaa ohjelmistoperhettä tukiasemalaitteissaan niin antennissa kuin pilvessä. Tämä tuo operaattoreille joustavuutta niiden suunnitellessaan verkon toteutusta.

Nokian Suomen maajohtaja Tommi Uiton mukaan Nokian radioverkkoratkaisu on kehittymässä pilvinatiiviksi alustaksi.