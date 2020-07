Vuonna 2024 maailmassa myydään 299 miljoonaa suurta televisiota. Suurin mullistus markkinoilla on se, että 69 prosenttia noista telkkareista valmistetaan Kiinassa. Idän elektroniikkajätti valtaa televisiomarkkinat säälimättömästi, ennustaa tutkimuslaitos Yole Developpement.

Datan määrän räjähtäminen on toisaalta avannut valtavat markkinat datakeskustoimijoille, mutta toisaalta asettanut ne suuren haasteen eteen: miten tallentaa ja käsitellä tehokkaasti kasvavia määriä dataa? Piilaaksolainen Pliops on kehittänyt ratkaisun, jota pilvitoimijat testaavat jo vauhdilla.

Koronapandemian myötä toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin on tullut tarve tietää tarkalleen, kuinka monta ihmistä tiloissa kulloinkin on. Infineon on kehittänyt tähän laskentaan ratkaisun autojen ADAS-järjestelmistä tutun tutkapiirin pohjalta.

Verkkorikolliset, mutta myös kansalliset toimijat ovat hyödyntäneet COVID-19-pandemiaa verkkohyökkäyksissään tämän vuoden alkupuolella. Tämä käy ilmi Check Point Softwaren tuoreessa puolivuotiskatsauksessa.

OnePlus julkisti viikko sitten uuden Nord-puhelimen, joka vetoaa ostajiin älypuhelinominaisuuksilla ja selvästi edullisimmilla hinnoilla. Vastaako Nord huutoon? Testissä vertasimme 499 euron hintaista Nordia ja 899 euron arvoista 8 Pro -mallia.

Miltä kuulostaisi tyhjän puhelinakun lataaminen 50 prosenttiin vain viidessä minuutissa? Tai akun lataaminen täyteen vartissa? Loppuvuodesta tämä on mahdollista, kun Qualcommin uusi pikalataustekniikka tulee markkinoille kaupallisissa laitteissa. QuickCharge 5.0 on jopa 70 prosenttia edeltäjäänsä tehokkaampi tekniikka.

Euroopan komission hyväksyi tammikuussa välineistön, jonka perusteella jäsenmaiden pitää arvioida 5G-verkkojen erilaisia riskitekijöitä. Nyt komissio haluaa operaattoreiden raportoivan laitetoimittajistaan. Hankkeeseen sisältyy potentiaalisesti isoja riskejä sekä Nokialle että Ericssonille.

Kattoturvatuotteita ja aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmiä valmistava Orima-Tuote Oy sekä lämpöpumppujen ja aurinkosähkötuotteiden tukkuliike Scanoffice Oy ovat kehittäneet yhdessä uuden aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmän tasakatoille. Paneeli kestää ainoana ratkaisuna rakentamismääräysten mukaiset lumikuormat kaikkialla Suomessa.

Apple ilmoitti kesäkuussa luopuvansa Intelin prosessoreista läppäreissään ja siirtyvänsä Arm-pohjaisiin omiin suorittimiin. Intelin osavuosikatsauksensa yhteydessä tekemä ilmoitus 7 nanometrin piirien myöhästymisestä antaa hyvät perustelut Applen valinnalle.

Intel on liikevaihdoltaan maailman suurin puolijohdevalmistaja ja Samsung yhtä selkeä kakkonen, mutta mikäli verrataan yhtiöiden markkina-arvoa, kärkeen nouseekin sopimusvalmistaja TSMC. Näin raportoi korealainen Yonhap-uutistoimisto.