Pietarilaisen ITMO-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet maailman pienimmän huoneenlämmössä toimivan puolijohdelaserin. Laser on 310 nanometrin kokoinen nanopartikkeli, joka pystyy säteilemään vihreää valoa. 310 nanometriä tarkoittaa, että yhdelle millimetrille sopii niitä peräti 3000 kappaletta. Tutkimus on julkaistu ACS Nano tiedelehdessä.

VMware on julkistanut ensimmäisen Pohjoismaihin keskittyneen tietoturvauhkien raportin. Extended Enterprise Under Threat -raportin tulokset kertovat karua kieltään: kyberhyökkäykset ovat kovassa kasvussa Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa.

Tulevaisuudessa kaikkien autojen ECU-elektroniikkayksiköt päivitetään verkon yli. Siemens kertoo nyt demoavansa oman AUTOSAR-toteutuksena päivittäistä radioteitse yhdessä Excelforen kanssa.

T-Mobile sanoo käynnistäneensä maailman ensimmäisen toisen sukupolven maanlaajuisen 5G-verkon Yhdysvalloissa. Verkko kattaa yli 7500 kaupunkia ja sen alueella asuu lähes 250 miljoonaa ihmistä. T-Mobilen SA-verkon core-osasta vastaavat Cisco ja Nokia. Radioverkon ovat toimittaneet Nokia ja Ericsson.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat löytäneet yli 400 haavoittuvuutta Qualcommin valmistamissa Snapdragon-piireissä. Ongelma koskettaa jopa 40 prosenttia maailman älypuhelimista. Valmistajiin kuuluvat niin Google, LG, Samsung, Xiaomi, OnePlus ja monet muut.

Nanyangin teknillisen korkeakoulun, Singaporen NTU-yliopiston ja Osaka yliopiston yhteisprojektissa on kehitetty terahertsitaajuuksilla toimiva piiri, jolla on ylletty testeissä 11 gigabitin datanopeuteen.

Suomessa on kehitetty maailmanlaajuisestikin huomattava ratkaisu internet-liikenteen laitepohjaiseen salaukseen. Asialla on Aalto-yliopistossa vuonna 2017perustettu Xiphera. Sen kehittämä ratkaisu on toteutettu Intelin FPGA-piirille.

Samsung esitteli eilen illalla virtuaalisessa lanseeraustapahtumassa uuden Note 20 -älypuhelinsarjan. Uutuuksissa on paranneltu kameroita, stylus-kynää sekä näyttöjä. Galaxy Note20 on kaikkien aikojen tehokkain Note-sarja. Prosessori on päivittynyt Snapdragon 865 Plus -versioon, josta on tullut lippulaivamallien tämän hetken de facto -prosessori. Ilmeisesti Eurooppaan tuodaan kuitenkin Samsungin omaan Exynos 990 -piirisarjaa.

Tutkimuslaitos TrendForce on arvioinut mobiiliverkkojen tukiasemalaitteiden markkinakehitystä tänä vuonna. Kotimarkkinoilleen panostava Huawei nousee 5G-markkinajohtajaksi, tutkimuslaitos arvioi.

Dialog Semiconductor sanoo kehittäneensä yhdessä TDK:n kanssa DC-DC-muuntimen, joissa samaan pakettiin on yhdistetty TDK.n teholähde ja Dialogin edistynyt GreenPAK-kotelotekniikka.