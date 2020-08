Selainpäivitys kaappaa koneen

Uusi kyberhyökkäys leviää nopeasti ja laajasti ympäri maailmaa. Ammattimaisesti tehdyt sivut kehottavat käyttäjää päivittämään selaimensa turvallisuussyistä, mutta selaimen päivittämisen sijaan päivityspainikkeen painaminen antaa huijarille etäpääsyn tietokoneeseen.

Kyberturvallisuusyritys Proofpointin tietojen mukaan eri vastaanottajille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on lähetetty kesä- ja heinäkuussa yli 18 000 väärennettyihin päivityssivuihin ohjaavaa viestiä englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, saksaksi ja italiaksi.

Hyökkäysmenetelmä ei ole uusi, mutta on huomionarvoista, että väärennetyt sivut näyttävät virallisilta ja että ne on mukautettu käyttäjän sijaintiin, kieleen sekä käytettyyn verkkoselaimeen. Väärennettyjen sivujen kieli, ulkoasu ja muotoilu vaikuttavat myös ”normaaleilta”, minkä vuoksi on tavallista vaikeampi huomata, että kyse on väärennetystä sivusta.

Jos käyttäjä huijataan napsauttamaan päivityspainiketta, tietokone lataa javascript- tai HTA-tiedoston, joka sen jälkeen asentaa tiedostoja salassa. Näiden 18 000 havaitun huijausyrityksen joukossa on ollut kaksi tiedostovarianttia. Toinen on tili- ja tunnistetietojen varastamiseen erikoistunut troijalainen ja toinen tietokoneen etäohjaukseen tarkoitettu ohjelma.

Kyseessä on tehokas tekniikka, sillä se hyödyntää vastaanottajan toivetta olla turvallisuustietoinen. Ohjelmien päivittäminen uusimpiin versioihin on yksi yleisimmistä turvallisuusohjeista, ja nämä huijarit hyödyntävät sitä. He ovat myös pyrkineet saamaan sivut näyttämään laillisilta.

Jotta selain voidaan päivittää turvallisesti, käyttäjän tulee joko ottaa automaattiset päivitykset käyttöön tai päivittää selain yksinomaan selaimen virallisen kotisivun kautta.