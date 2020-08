Ledidata tulossa Oppon puhelimeen?

Li-Fi eli Light Fidelity on nousemassa erittäin potentiaaliseksi nopeiden nettiyhteyksien tuojaksi esimerkiksi pienissä toimistohuoneissa. Ledivalojen nopeaan välkkymiseen perustuva tekniikka on tulossa jo Oppon älypuhelimiin, ainakin yrityksen patenttihakemuksen perusteella.

Asiasta kertoo LetsGoDigital-sivusto. Sen mukaan älypuhelinten valmistaja Oppo näyttää tutkivan mahdollisuuksia varustaa tulevaisuuden älypuhelimet LiFi-tuella. 5G:n edelläkävijänä ja erittäin innovatiivisena valmistajana tunnettu Oppo on erittäin sopiva ehdokas tämän uuden tekniikan toteuttamiseen mobiililaitteissaan.

Joulukuussa 2019 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications haki mallipatentin Kiinassa CNIPA:lle (Kiinan kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto). Patentti julkaistiin 31. heinäkuuta 2020, ja se sisältää 24 tuotekuvaa yhdistettynä lyhyeen kuvaukseen, joka osoittaa, että tämä älypuhelin soveltuu LiFi-viestintään.

Patenttihakemuksen kuvissa on moderni älypuhelin, jolla on kapeat näytön reunat ja koko näytön muotoilu. Etukameraa ei ole näkyvissä. Kuvien mukaan tämä Oppo-puhelin varustetaan ponnahduskameralla, mitä Oppo on jo hyödyntänyt Reno-sarjassaan.

Pop-up-järjestelmässä näkyy suorakaiteen muotoinen osa, jota käytetään LiFi-viestintään. Tämä koskee myös takaosaa, suoraan keskelle sijoitetun pystysuuntaisen kamerajärjestelmän vieressä, näkyvissä on neliön muotoinen LiFi-laite, joka toimii vastaanottimena. Fotodetektori muuntaa amplitudimuutokset sähköisiksi signaaleiksi, minkä avulla älypuhelin voi lähettää ja vastaanottaa LiFi-dataa.

Mallipatentin lisäksi Oppo on hakenut teknistä patenttia, jossa LiFi-yhteyden toimintaa älypuhelimessa kuvataan. LiFi-linkki yltää 10 metrin päähän, mutta tätä riittää, sillä tekniikkaa käytetään toimistoissa ja kotona.

