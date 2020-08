Tulevan Xboxin pelejä pyörittää 15,3 miljardia transistoria

Pelikonsolien maailmassa siirrytään uuteen aikakauteen loppuvuodesta, kun sekä Microsoft että Sony julkaisevat uudet konsolinsa. Microsoft on nyt julkistanut lisätietoja Xbox X Series -koneen prosessorista, jonka valmistaa AMD.

Lisätietoja saatiin juuri päättyneessä IEEE:n Hot Chips -konferenssissa. Jo aiemmin on kerrottu, että uuden Xboxin prosessori perustuu AMD:n Zen 2 -arkkitehtuuriin ja laskee 8 tai 16 säiettä rinnakkain.

Prosessori on kooltaan 360,4 neliömillimetriä ja se koostuu 15,3 miljardista transistorista. Grafiikkaprosessorin osuus piialasta on 47,5 prosenttia, mikä joidenkin analyytikoiden mukaan on jopa yllättävän vähän. Laskentayksiköitä prosessorilla on 56 kappaletta.

Yksi Xbox Series X:n prosessorin tärkeimpiä ominaisuuksia on grafiikkatuki. SoC-piiri tukee tottakai kaikkia vanhoja 480p/1080p-koodekkeja, mutta myös 4K- ja 8K-tasoista AVC-koodausta sekä HEVC/VP9 HDR -koodekkeja.

Prosessorille dataa siirtyy PCIe-väylästä, joka on vielä vanhaa 4.0-sukupolvea. Ruudulle bitit siirtyvät HDMI 2.1 -liitännän kautta 10 gigabitin sekuntivauhtia.

Hot Chips on IEEE:n vuotuinen mikroprosessorien tekninen konferenssi. Tänä vuonna tapahtuman pääpaino oli koneoppimisen prosessoreissa. Myös kvanttilaskennan suorittimia tapahtumassa esiteltiin laajasti.