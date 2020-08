Remedyn kehuttu uutuus vuoden paras peli

Suomen peliala etäjuhli 25-vuotistaivaltaan eilen. The Finnish Game Awards -gaalasssa palkittiin parhaat pelit ja jaettiin tunnustuksia. Vuoden kotimaiseksi peliksi valittiin Remedyn Control.

Kutsuvieraille järjestetyssä digitapahtumassa jaettiin yhdeksän palkintoa tai tunnustusta. Vuoden 2019 kotimainen peli, mobiilipeli sekä tietokone- ja konsolipeli valittiin Suomen pelinkehittäjien jäsenäänestyksellä. Vuoden 2019 hyötypelin valitsi Pelinkehittäjät ry:n hallituksen asettama työryhmä. Vuoden luovan saavutuksen puolestaan valitsi Suomen pelinkehittäjien hallitus.

Peligaalassa jaettiin myös IGDA:n tunnustus vuoden 2020 vapaaehtoiselle Joonas Hällille, Pelinkehittäjät ry:n Power Player -palkinto pelialan pitkäaikaiselle vaikuttajalle Sonja Ängeslevälle ja vuoden tulokkaan Rookie of the Year -palkinto oululaiselle Resistance Gamesille. Aiemmin pidetyn korkeakoulujen Bit1-pelikilpailun palkinto luovutettiin voittajalle Improx Gamesilla, jonka peli The Last Cube voitti kilpailun keväällä.

Gaalan yhteydessä julkistettiin myös Pelimetsä-hanke. Suomen peliala on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Viime vuonna alkaneen Pelimetsä-hankkeen nimissä on kerätty lähes 500 000 euroa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lahjoituksella on suojeltu jo yli 130 hehtaaria suomalaista ikimetsää. Pelialan yksityishenkilöiden aloitteesta lähteneen hankkeen on tarkoitus jatkua tulevina vuosina Suomen pelinkehittäjät ry:n alaisuudessa.

Tämän vuoden The Finnish Game Awards -voittajat

IGDA:n Vuoden vapaaehtoinen 2019 (Volunteer of the Year 2019): Joonas Häll

IGDA:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja tänä vuonna perinteisen Volunteer of the Year -palkinnon sai Joonas Häll. Hän on muiden toimiensa ohessa toiminut IGDA Helsingin koordinaattorina.

Pelialan vaikuttaja 2019 (Power Player of the Year 2019): Sonja Ängeslevä

Sonja Ängeslevän panos suomalaisen pelialan kehittämiseen on ollut pitkäaikainen ja tarmokas. Juhlavuoden kunniaksi Pelinkehittäjien hallitus halusi palkita Sonjan arvokkaasta ja yhä jatkuvasta työstä.

Vuoden 2019 tulokas (Rookie of the Year 2019): Resistance Games

Oululainen Resistance Games on pelialan veteraanien perustama toisen kierroksen pelistudio. Resistance Gamesin perustajat ovat vaikuttaneet Oulun pelialan kehittymiseen ja ovat uuden studionsa myötä antaneet lisäpuhtia Oulun kasvavalle peliteollisuudelle.

Vuoden 2019 hyötypeli (Applied Game Award 2019): Pikku Kakkosen Eskari / Pikku Kakkosen Sovellustiimi

Yksi kaikkien aikojen kotimaisista lasten brändeistä, Ylen Pikku Kakkonen, laajentui alle kouluikäisille suunnattujen vuorovaikutteisten digitaalisten leikkien palveluun. Älylaitteilla toimiva Pikku Kakkosen Eskari -pelisovelluksessa lapsi pääsee tutustumaan lukemisen ja kirjoittamisen kannalta olennaisiin taitoihin.

Vuoden 2019 luova saavutus (Best Creative Achievement of the Year 2019): Trine 4: The Nightmare Prince / Frozenbyte

Helsinkiläisen Frozenbyte-studion ikoninen Trine-pelisarja sai neljännen visuaalisesti ja musiikillisesti upean osansa. Trine 4 on ollut julkaisustaan lähtien arvostelumenestys.

Vuoden 2019 tietokone- ja konsolipeli (Big Screen Game of the Year 2019): Control / Remedy Entertainment

25 vuotta sitten perustettu Remedy Entertainment julkaisi viime vuonna kriitikoiden ylistämän Control-pelin sekä Xbox One- ja Playstation 4 -konsoleille että PC-tietokoneille. Pelin toinen laajennus nimeltään AWE, joka viittaa Remedyn aiemmin julkaisemaan Alan Wake -peliin, julkaistaan 27.8.2020.

Vuoden 2019 mobiilipeli (Small Screen Game of the Year 2019): Oceanhorn 2 / CornFox & Brothers Games

Zelda-pelisarjasta vaikutteita saanut upea Oceanhorn 2 -seikkailu katsottiin Applen toimesta niin vaikuttavaksi saavutukseksi, että peli julkaistiin upouudelle Apple Arcade -alustalle yksinoikeudella syyskuussa 2019.

Pääpalkinto: Vuoden 2019 kotimainen peli (Finnish Game of the Year 2019): Control / Remedy Entertainment

Remedy Entertainmentin Control on voittanut vuoden aikana lukuisia palkintoja maailmalla ja saanut lukuisia mainintoja vuoden 2019 parhaaksi peliksi. Myös Suomen pelinkehittäjien keskuudessa Control katsottiin vuoden 2019 parhaaksi suomalaiseksi pelisaavutukseksi.