Kiinalainen BeiDou tarkentui selvästi

BeiDou on Kiinan oma globaali satellittipaikannusjärjestelmä, jonka kolmas vaihe vihittiin käyttöön elokuun alussa. BDS-3:n myötä järjestelmän tarkkuus kasvaa merkittävästi.

Elokuun alussa BeiDoun kolmannen vaiheen vihki kyttöön Kiinan presidentti Xi Jinping. Kolmosvaihe on ollut merkittävä investointi, sillä työhön ryhdyttiin jo marraskuussa 2009. Projekti kuitenkin saatiin päätökseen kuusi kuukautta etuajassa, vaikka viimeinen kantoraketin laukaisu myöhästyikin kesällä teknisten ongelmien takia.

BeiDoun mukaan taivaalle on marraskuun 2017 jälkeen ammuttu 30 uutta BDS-satelliittia. Kaikkiaan BDS-3:ssa on 55 satelliittia. Uusia maa-asemia on rakennettu yli 40. Järjestelmä pystyy sekä navigointiin että ajoitussignaalin tuottamiseen, sekä viestinlähetykseen. Mikään laajakaistatekniikka se ei ole, vaikka datakapasiteettia onkin kasvatettu.

BeiDoun globaali paikannustarkkuus on 3-vaiheen myötä alle 10 metriä. Nopeutta järjestelmä mittaa alle 0,2 metriä sekunnissa tarkkuudella. Ajoitustarkkuus on BeiDoun mukaan alle 20 nanosekuntia ja signaalin käytettävyydeksi luvataan yli 99 prosenttia.

IGMAS (International GNSS Monitoring and Assessment System) testasi järjestelmää heti sen valmistuttua ja mittausten mukaan toteutunut paikannustarkkuus oli keskimäärin 2,34 metriä. BeiDoun mukaan järjestelmä kykenee staattisessa paikannuksessa riittävään tarkkuuteen autonomisten ajoneuvojen kannalta.

Paikannusmoduulien valmistajat tukevat uutta järjestelmää nopeasti. Sveitsiläinen u-blox ilmoitti heti, että sen uudet GNSS-alustat M8-alusta lukien tukevat BeiDou-3:sta.