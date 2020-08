Langaton lataaminen on autossa erityisen käyttäjäystävällistä, kun puhelimen voi vain asetta latausalustalla. Tähän asti alustalla on voinut olla vain yksi ladattava puhelin, mutta NXP:n uusi ohjainpiiri tukee kahden laitteen latausta. Ensimmäisenä maailmassa.

Check Point Software Technologiesin tutkijat varoittavat Qbot-haittaohjelmasta, joka osaa kaapata uhriensa Outlookista aitoja sähköpostikeskusteluja ja hyödyntää niitä huijauksissaan. Qbot leviää nyt maailmalla nopeasti.

Arm-arkkitehtuurin tuntevat kaikki, mutta kaikki eivät välttämättä muista vuotta 1985, jolloin sen kilpailijaksi esiteltiin amerikkalainen RISC-arkkitehtuuri. Prosessori ja käskykanta saivar nimekseen MIPS ja nyt se on useiden mutkien jälkeen ajautunut kiinalaisomistukseen.

Taiwanilainen TSMC ei enää syyskuun 15. päivän jälkeen toimita Huawein puolijohderyhmälle eli HiSiliconille Kirin-prosessoreita. Sen paikan TSMC:n tuotantolinjoilla ottaa Marvell, joka valmistaa seuraavan sukupolven tukiasemapiirejä 5 nanometrin prosessissa.

Kyberturvallisuusratkaisujen toimittaja F-Secure on julkaissut raportin, joka avaa kryptovaluutta-alalla toimivaan organisaatioon kohdistunutta hyökkäystä. Toiminnan takana on äärimmäisen taitava ja taloudellisia hyötyjä tavoitteleva Lazarus-ryhmä (tunnetaan myös nimellä APT38), jolla on tiettävästi yhteisiä intressejä Pohjois-Korean kanssa.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz tarjoaa jo syyskuussa useita mielenkiintoisia webinaareja mittaustekniikasta. Osa webinaareista on tarjolla myös suomeksi.

BeiDou on Kiinan oma globaali satellittipaikannusjärjestelmä, jonka kolmas vaihe vihittiin käyttöön elokuun alussa. BDS-3:n myötä järjestelmän tarkkuus kasvaa merkittävästi.

Samsung ja Huawei kamppailivat tasapäin suurimman älypuhelinvalmistajan tittelistä vuoden toisella neljänneksellä. Gartnerin mukaan kaikkien valmistajien myyntimäärät kutistuivat huhti-kesäkuussa, kun laitemyynti kutistui 20,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuonna 2018 mikro-ohjainten myynti kasvoi uuteen ennätykseen eli 17,6 miljardiin dollariin. Viime vuonna laskua tuli seitsemän prosenttia ja tänä vuonna luisu jatkuu koronapandemian takia. Ensi vuonna ohjainpiirien myynti lähtee taas kasvuun, ennustaa IC Insights.

LiDAR eli valotutka tulee olemaan keskeinen osa tulvia autonomisia ajoneuvoja. Tällä hetkellä kyse on vielä hyvin kalliista komponentista, joka saattaa maksaa jopa 500 dollaria. Kiinalainen Huawei kehittää alle satasen valotutkaa, joka toisi tekniikan käytännössä jokaiseen autoon.