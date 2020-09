Intel iskee nyt vastaan

Pari viime vuotta ovat olleet Intelille vaikeita. Yhtiö on jäänyt jälkeen prosessien kehityksessä ja AMD on onnistunut kaappaamaan lisää markkinaosuuksia. Nyt yhtiö iskee kuitenkin takaisin uusilla 11. sukupolven Core-prosessoreillaan.

Intelin mukaan uudet Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuvat Core-prosessorit ovat historian parhaat ja tehokkaimmat suorittimet läppäreihin. Kaikkiaan U- ja Y-sarjaan tuotiin yhteensä yhdeksän uutta prosessoria. Kellotaajuudet yltävät 1,1 aina 3,0 gigahertsiin asti ja turbokiihdytettynä aina 4,8 gigahertsiin yhdellä ytimellä.

Tiger Lake -piirit valmistetaan edelleen 10 nanometrin prosessissa, mutta Intel sanoo parannelleensa sitä. 10nm SuperFin -prosessi tuo paremman suorituskyvyn alhaisemmalla tehonkulutuksella, yhtiö kehuu. Siitä on kuitenkin yhä melkoinen hyppäys AMD:n nauttimaan 7 nanometrin viivanleveyteen.

Ehkä merkittävin uudistus Core-suorittimissa on paranneltu integroitu grafiikka. Iris Xe -grafiikka lupaa enemmän etuja kuin pelkkä grafiikkasuoritinytimien lisääminen (selvä piikki AMD:n suuntaan, jolla GPU-ytimiä on enemmän).

Iris Xe -grafiikan myötä Tiger Lake -pohjaiset läppärit jaksavat pyörittää 8K HDR -tasoista ruutua tai jopa neljää 4K-ruutua samanaikaisesti.

Intel on myös tuonut käyttöön uuden sertifiointistandardin, jonka nimi on Intel Evo. Sitä tukevat prosessorit takaavat, että akku kestää peruskäytössä yhdeksän tuntia, lataus on nopeaa, laite tukee wifi6- ja Thunderbolt 4 -tekniikoita sekä herää valmiustilassa alle sekunnissa. Intel Evo on käytännössä Intelin vastaus siihen, mitä läppärien käyttäjät haluavat koneeltaan.

Lisätietoja, kuten speksit uusista prosessoreista, löytyvät Intelin sivuilta.