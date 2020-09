Qualcommin uusin voi olla Intelin pahin painajainen

Qualcomm julkisti tänään Berliinin virtuaalisilla IFA-messuilla uuden Snapdragon 8cx Gen 2 -alustan, joka on yhtiön toistaiseksi kehittynein ja tehokkain laitealusta. Se tuo 5G-yhteydet ja usean päivän akunkeston Windows-koneisiin.

Piirisarja on kehitetty 8cx 5G -alustasta, jonka ympärille maailman ensimmäinen 5G-tietokone rakennettiin. Qualcommin mukaan uusi alusta on sekä suorituskyvyltään että akkukestoltaan jopa 50 prosenttia kilpailijoitaan parempi.

Piirin ennakkoesittelyssä sitä verrattiin Intelin 10. polven Core i5 -prosessoriin, jonka teholämpöbudjetti on 15 wattia. Snapdragon 8cx Gen 2 -piirin TDP on 7 wattia, joten tehonkulutus jää selvästi alhaisemmaksi.

Intelillä myös hybridiratkaisu, jossa piirisarjan kylkeen liitetään Mediatekin 5G-modeemi ja WiFi6-radio, mutta tämän ratkaisun lukemat jäävät niin ikään selvästi Snapdragon-uutuuden taakse.

Intel esitteli toki eilen uudet Tiger Lake -prosessorit, joissa integroitu Iris Xe-grafiikka tukee jopa 8K-näyttöä tai neljää 4K-näyttöä. Tässä kohtaa Tiger Lake -piirit menevät selvästi Snapdragon-piirin ohitse, sillä se tukee ”vain” kahta 4K-näyttöä 60 hertsin virkistystaajuudella.

IFA-julkistuksen yhteydessä HP ja Acer ilmoittivat jo tuovansa markkinoille uuteen 8cx Gen 2 -alustaan perustuvia läppäreitä markkinoille. Ne kehuvat alustan jatkuvaa verkkoyhteyttä, jonka takia esimerkiksi etätöiden vaativat yhteydet ovat aina turvattuja.

PC-koneissa kyse ei kuitenkaan ole vain raudasta. Iso kysymys on Arm-arkkitehtuurin tuki Windows-ohjelmistolle ja erilaisille kolmansien osapuolten sovelluksille. Intelin tukena on vahva ajurituki, jonka päälle rakentaa. Qualcommilla ja laitevalmistajakumppaneilla on tässä kohtaa vielä paljon työsarkaa jäljellä.

Snapdragon 8cx Gen 2 5G tulee saataville kaupallisissa laitteissa vuoden 2020 lopulla.