5G yhdistää autot reaaliaikaiseen verkkoon

Syyskuussa käynnistynyt kansainvälinen 5G-SAFE-PLUS-projekti tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista. Dataa välitetään 5G-verkon avulla.

Nykyaikaisten autojen kyydissä on jo paljon laitteistoa, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi tien liukkaudesta, kovasta tuulesta tai rankasta sateesta. Autojen tiedon laajamittaista keräämistä ja palveluiden jakamista on jarruttanut riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti. 5G-verkon odotetaan tuovan tähän ongelmaan ratkaisun.

Projektissa kehitetään palveluympäristö, jossa henkilöautojen ja autonomisten ajoneuvojen keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille suunnatuissa palveluissa. Erilaiset kommunikaatiokanavia pyritään hyödyntämään siten, että erityisesti varoitukset saadaan välitettyä aina nopeinta käytettävissä olevaa reittiä, viestinnän turvallisuutta unohtamatta.

Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto. Sitowise koordinoi hanketta, ympäristötekniikan asiantuntijana. Suomen osuutta hankkeessa johtaa VTT, joka on myös yhdessä Unikien kanssa hankkeen keskeinen autonomisen ajamisen kehittäjä. Ilmatieteen laitos edustaa meteorologista tutkimusta ja viranomaispalveluita, Destia taas tienpitäjää. Vaisala ja Teconer ovat tiesäähavaintolaitteistojen valmistajia, Infotripla taas tiesää- ja liikennepalveluiden tarjoaja. Wedge Networks Kanadasta edustaa hankkeessa tietoturvaratkaisuja, Beia Consulting Romaniasta on toteuttamassa liiketoiminnan ja markkinapotentiaalin analysointia.

Projektissa kehitettyjä ratkaisuja testataan hankkeen partnereiden hallinnoimissa testiympäristöissä, ainakin Suomessa ja Kanadassa. Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen Sodankylässä on yksi keskeisimmistä testiympäristöistä.

Kolmivuotinen hanke on juuri alkanut kansainvälisellä tasolla, ensimmäisiä tuloksia saadaan tulevan talven aikana. Hankkeen kansainvälisyys todennäköisesti kasvaa, sillä kiinnostuneita on ilmoittautunut ympäri Eurooppaa.