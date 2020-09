Teholedi tuottaa 395 lumenia yhdestä neliömillistä

Osram Opto Semiconductros on esitellyt uusia ledejä autonvalojen toteutukseen. Komponenttien teho kasvaa koko ajan ja keraamisten komponenttien lämmönjohtokyky tarkoittaa, että niissä voidaan ajaa suurempaa virtaa.

Muutaman vuoden kuluttua ledit ovat hallitseva valonlähde auton ajovaloissa. Erityisesti niiden kompakti ja energiatehokkuus ovat merkittäviä etuja perinteisiin tekniikoihin verrattuna. Ledien avulla on myös helppo saavuttaa nykypäivän valmistajien vaatimat kirkkausarvot.

Osramin Oslon Black Flat- ja Oslon Compact -tuoteperheiden suorituskyvyn huomattavat harppaukset osoittavat, mihin kehitys on tulevien vuosien suuntaan ja mitä muita etuja ajovalojen valmistajat voivat odottaa. Tuotteet on suunniteltu käytettäviksi kauko- ja lähivalosovelluksissa.

Uusista ledeistä 1-siruinen Oslon Compact PL -versio tuottaa 395 lumenin kirkkauden yhden ampeerin virralla. Lukema on ennätyksellisen kova yhden neliömillin kokoisesta ledistä. Tämä perustuu komponentin keraamiseen eristykseen, jonka ansiosta lämpö johtuu helpommin pois sirusta. Ledi on mitoiltaan 1,9 x 1,5 x 0,73 millimetriä, joten se on ihanteellinen ADB-järjestelmiin (Adaptive Driving Beam).

Lisäksi Oslon Black Flat S -perhe laajenee uusilla 1- ja 2-siruisilla versioilla. Näillä lyijykehyspohjaisilla komponenteilla on korkeimmat kontrastiarvot (> 1:200) ja erittäin alhainen lämpövastus, mikä sallii ledien ajamisen suuremmilla virroilla. 3-siruisen ledin neliön muotoinen valopinta tekee optisesta suunnittelusta erityisen helppoa ajovalojen valmistajille.

Oslon Black Flat S- ja Oslon Compact PL -sarjan ledien hyötysuhteet ovat jopa 130 lumenia wattia kohti, joten niillä voidaan toteuttaa ajovalot jopa ilman jäähdytyselementtejä. Tämän avulla voidaan alentaa valojärjestelmän kokonaiskustannuksia.