TomTom tuli Huawein sovelluskauppaan

Huawein oman sovelluskaupan eli AppGalleryn valikoima monipuolistuu kovaa vauhtia. Uusimpana sovelluskauppaan on rantautunut autoilijoiden suosiossa oleva karttapalvelu TomTom GO Navigation.

TomTom GO Navigation -karttapalvelu pitää sisällään esimerkiksi kaistaopastuksen, reitinhaun ja liikenteen seurannan. Sovellus tarjoaa myös yksityiskohtaisia 3D-karttoja, jotka kuljettaja voi halutessaan ladata ja tallentaa omaan puhelimeensa. Tällöin kartat ovat käytössä, vaikka netti katkeaisi.

Karttoja on mahdollista ladata maa- tai aluekohtaisesti kuljettajan omien tarpeiden mukaan, jolloin kuljettajan puhelimen muisti ei täyty turhaan.

Sovellus sisältää uuden TomTom Online Search and Routing -ominaisuuden, joka helpottaa määränpään ja järkevimmän reitin etsimistä sekä reaaliaikaisen TomTom Traffic -liikennetietopalvelun. Reittipalkin ja kaistaohjauksen avulla kuljettaja pystyy välttämään viime hetken käännöksiä ja väärään suuntaan ajamista, koska sovellus ilmoittaa selvästi, millä kaistalla kuljettajan pitäisi milloinkin olla.

TomTom GO Navigation -sovellus tarjoaa 30 päivän ilmaisen kokeiluversion ilman sitoutumista. Käyttäjät voivat tehdä automaattisesti uusiutuvan tilauksen, jonka hinta on 12,99 € / 12 kk, 8,99 € / 6 kk tai 1,99 € / 1 kk.

Huawei on kuluneena vuonna keskittynyt kehittämään ja rakentamaan paitsi omaa Huawei Mobile Services -ekosysteemiään myös AppGallery-sovelluskauppaansa. Huhtikuussa 2018 lanseerattu AppGallery on kasvanut vauhdilla. AppGallery on saatavilla 170 maassa ja sillä on jo yli 460 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää globaalisti ja 33 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää Euroopassa.