Tiobe on julkistanut elokuun tilastonsa, jossa ohjelmointikielten suosio määritellään hakukoneiden hakujen perusteella. Syyskuun listalla huomionarvoista on se, että 35-vuotias C++ näyttää taas kasvattavan suosiotaan.

Huawein kulutuselektroniikkapuolen ohjelmistokehityksestä vastaava Wang Chenglu vahvisti yhtiön kehittäjäkokouksessa odotetun uutisen: Huawei tuo jo ensi vuonna markkinoille omaan Harmony OS -käyttöjärjestelmään perustuvan älypuhelimen.

Samsung on kaikessa hiljaisuudessa esitellyt kuluttajamarkkinoille uuden SSD-levyn, joka on tähän asti nopein. 980 Pro -levy pystyy syöttämään prosessorille dataa 7000 megatavua sekunnissa.

Huawei järjestää tänään oman kehittäjäkokouksensa, virtuaalisesti kuten nykytyyliin sopii. Ennakkotietojen mukaan luvassa voi olla isoja uutisia. Yhtiön kulutuselektroniikkapuolen johtaja Richard Yu on sanonut, että ensi vuonna markkinoille tulisi ensimmäinen Huawein omaan Harmony OS -käyttöjärjestelmään perustuva älypuhelin.

Valkovenäläiset ovat jo viikkoja protestoineet presidentti Lukasenkoa, joka ainakin toistaiseksi on kieltäytynyt siirtymästä syrjään. Pinnan alla maassa käydään jo todellista kybersotaa, sillä Valko-Venäjällä rekisteröitiin yli 2,1 miljoonaa kyberhyökkäystä viimeisen 31 päivän aikana.

Etteplan ilmoittaa vahvistavansa tuotantoon liittyvää osaamistaan ostamalla alankomaalaisen Tegeman. Yritys tarjoaa tuotantoratkaisuja, -soluja ja -laitteita puolijohteiden, elektroniikan, liikkuvuuden, fotoniikan ja lääketieteen aloilla toimiville asiakkaille.

Analog Devices esitteli tämän vuoden alkupuolella digitaalisen audiotekniikan, jonka avulla voidaan esimerkiksi hiljentää tien ja renkaiden aiheuttama melu auton sisätiloista. Nyt ADI on esitellyt valmiin ratkaisun, jolla A2B-väylää voidaan hyödyntää muissakin audiolaitteissa.

Energianhallintayhtiö Eaton on julkaissut UPS-järjestelmien perusteista ammattilaisille suunnatun oppaan, joka auttaa suojautumaan sähköhäiriöiltä ja valitsemaan oikeanlaisen UPS-laitteen lisävarusteineen. Opas johdattaa myös sähkönsuojauksen terminologiaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Nokia on saanut takaiskun Yhdysvalloissa. Vaikka Nokia on toimittanut verkkolaitteita Verizonin 3G-ja 4G-verkkoihin, operaattorin 5G-verkon laitesopimukset ovat menneet Samsungille. Kyse on yli 6,6 miljardin dollarin sopimuksesta.

Huawein oman sovelluskaupan eli AppGalleryn valikoima monipuolistuu kovaa vauhtia. Uusimpana sovelluskauppaan on rantautunut autoilijoiden suosiossa oleva karttapalvelu TomTom GO Navigation.