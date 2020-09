OMRON on ilmoittanut tuovansa maailmanlaajuisesti markkinoille uuden FH-sarjan konenäköjärjestelmän, joka on alan ensimmäinen tekoälytekniikkaa hyödyntävä ratkaisu, joka tunnistaa virheet ilman opetusnäytteitä. Tekoälytekniikka paikantaa luotettavasti sellaisetkin viat, joiden havaitseminen on aiemmin ollut vaikeaa.

Privaattiverkko vauhdittaa nyt Oulun yliopistollista sairaalaa matkalla maailman älykkäimmäksi sairaalaksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa sairaalassa verkko otettiin pilottikäyttöön syyskuun alussa. Verkkoon voidaan myöhemmin lisätä myös 5G-toiminnallisuuksia.

Datamäärän räjähdys on johtanut tekoälyn ja koneoppimisen (ML) sovellusten valtavaan kasvuun, joissa muisti ja tallennustila ovat avainasemassa sovellusten onnistumisessa ja nopeudessa. Perinteisiä muisti- ja tallennusjärjestelmiä ei ole suunniteltu näiden suurien tietojoukkojen käsittelyyn, joten tietotekniikan tekoäly- ja ML-sovellusten keskeinen haaste on lyhentää etsintään ja käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Huawei järjesti eilen kehittäjäpäivän, jonka ykkösuutiseksi nousi Harmony OS -älypuhelimen tuominen markkinoille ensi vuonna. Yhtiö myös lanseerasi joukon uusia tuotteita, jotka osoittavat sen pystyvän edelleen innovoimaan. Kaikkiaan Huawei esitteli eilen kuusi uutta tuotetta: kahdet langattomat kuulokkeet, kaksi Matebook-läppäriä ja kaksi uutta älykelloa. Näihin alkaa olla jo vaikea kehittää täysin uusia ominaisuuksia, mutta esimerkiksi FreeBuds Pro -napit osoittavat, että se on edelleen mahdollista.

Check Point Software Technologies kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Qbot-troijalainen, joka tunnetaan myös nimellä Qakbot ja Pinkslipbot, on ensimmäistä kertaa yltänyt maailman kymmenen yleisimmän haittaohjelman joukkoon. Yleisin haittaohjelma on yhä Emotet-troijalainen, jota esiintyy 14 prosentissa kaikista maailman yritysverkoista.

Tiobe on julkistanut elokuun tilastonsa, jossa ohjelmointikielten suosio määritellään hakukoneiden hakujen perusteella. Syyskuun listalla huomionarvoista on se, että 35-vuotias C++ näyttää taas kasvattavan suosiotaan.

Huawein kulutuselektroniikkapuolen ohjelmistokehityksestä vastaava Wang Chenglu vahvisti yhtiön kehittäjäkokouksessa odotetun uutisen: Huawei tuo jo ensi vuonna markkinoille omaan Harmony OS -käyttöjärjestelmään perustuvan älypuhelimen.

Samsung on kaikessa hiljaisuudessa esitellyt kuluttajamarkkinoille uuden SSD-levyn, joka on tähän asti nopein. 980 Pro -levy pystyy syöttämään prosessorille dataa 7000 megatavua sekunnissa.

Huawei järjestää tänään oman kehittäjäkokouksensa, virtuaalisesti kuten nykytyyliin sopii. Ennakkotietojen mukaan luvassa voi olla isoja uutisia. Yhtiön kulutuselektroniikkapuolen johtaja Richard Yu on sanonut, että ensi vuonna markkinoille tulisi ensimmäinen Huawein omaan Harmony OS -käyttöjärjestelmään perustuva älypuhelin.

Valkovenäläiset ovat jo viikkoja protestoineet presidentti Lukasenkoa, joka ainakin toistaiseksi on kieltäytynyt siirtymästä syrjään. Pinnan alla maassa käydään jo todellista kybersotaa, sillä Valko-Venäjällä rekisteröitiin yli 2,1 miljoonaa kyberhyökkäystä viimeisen 31 päivän aikana.