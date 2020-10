Euroopan komissio on päättänyt, että älykkään liikenteen käyttöön varataan noin 60 megahertsin taajuusalue 5,9 giaghertsin alueelta. Kyse on ajoneuvojen väliseen datansiirrosta henkilöautojen, kuorma-autojen, linja-autojen, raitiovaunujen ja lähijunien välillä.

Viime vuonna Nokia kertoi aina maajohtaja Tommi Uittoa myöten, etteivät Huawein ongelmat vielä näy yhtiön uusissa sopimuksissa. Vuoden aikana tämä on muuttunut. Nyt Nokia raportoi tiheään uusista sopimuksista, jotka aiemmin olisivat todennäköisesti menneet Huaweille.

Apple esitteli myöhään eilen vihdoin uudet iPhone 12 -puhelimensa, kaikkiaan neljä uutta mallia. Uutuuksien ominaisuuksia on verkossa arveltu jo kuukausia. Odotuksiin nähden voidaan sanoa, että Apple yllätti monet positiivisesti, mutta osin myös petti odotukset.

XP Power on esitellyt kolme uutta sarjaa DIN-kiskoon kiinnitettäviä AC-DC-virtalähteitä, jotka tarjoavat pienikokoisen, matalan profiilin ja edullisen DIN-kiskoratkaisun teollisuuselektroniikkaan ja ohjauksiin sekä rakennusautomaatioon. Ne tarjoavat 30, 60 ja 100 watin tehot helposti integroitavassa, kevyessä paketissa.

Sulautettuja laiteratkaisuja kehittävä ja standardoiva PICMG-järjestö on saanut valmiiksi ensimmäisen IIoT-ratkaisujen avoimen standardin, kun se ratifioi uuden MicroSAM-standardin. Kyse on määrityksistä, joilla laitevalmistajat voivat toteuttaa 32 x 32 millimetrin kokoisia älyantureita mikro-ohjainriippumattomasti.

Oululainen Tosibox on tuonyt markkinoille kaksi uutta tehokasta etäyhteyslaitetta. Lukko 210 ja Lukko 250 tarjoavat tehokasta suorituskykyä jopa 30 megabitin VPN-läpäisyllä ja 20 samanaikaisella yhteydellä. Tosiboxin mukaan uudet 200-sarjan Lukko-tuotteet on tarkoitettu ennen kaikkea teollisuuden operatiivisiin verkkoihin.

EDA-yritys eli työkaluja mikropiirien ja järjestelmien suunnittelijoille kehittävä Cadence Design Systems aloitti tänään vuotuisen CadenceLIVE-tapahtumansa Euroopassa, virtuaalisesti tottakai. Pääjohtaja Lip-Bu Tan korosti avauspuheessaan, että alkamassa on datan vallankumous.

Wi-Fillä on viidessä gigahertsissä kanavia, joilla usein sallitaan suurempi lähetysteho, mutta joiden käyttöönotto edellyttää esimerkiksi tutkasignaalien skannaamista. ON Semiconductor on kehittänyt tekniikan, jolla nämä kanavat saa älykkäämmin ja tehokkaammin käyttöön.

FallUp on Euroopan suurin opiskelijavetoinen yrittäjyystapahtuma, joka on perinteisesti järjestetty fyysisenä tapahtumana Aalto-yliopiston opiskelijoille. Koronapandemian takia tapahtuma pidetään tänä vuonna verkossa, ja se on vapaa kaikille.

Nvidia esitteli GTC-tapahtumassa toisen polven verkkoprosessorin, joka pääjohtaja Jensen Huagin mukaan voi korvata 125 perinteistä CPU-prosessoriydintä datakeskuksen palvelimella. DPU eli dataprosessori on aivan uudentyyppinen prosessori, joka perustuu Nvidian uuteen datakeskussuorittimien DOCA-arkkitehtuuriin.