Nopeimmillaan sovellus AppGalleryyn muutamassa tunnissa

Huawei AppGallery-sovelluskaupan suomalainen sovellustarjonta kasvaa taas. Nyt vuorossa oli Sanakirja.org, jonka AppGallery-versio valmistui vain m muutamassa tunnissa.

Suomen Huawei Mobile Services -tiimi on perustanut Helsinkiin Huawein omaa AppGallery-sovelluskauppaa varten tukitiimin, jonka tehtävänä on auttaa paikallisia sovelluskehittäjiä. Yksi Suomen HMS-palveluita hyödyntäneistä on sovelluskehittäjä Jonne Jyrylä, jonka kehittämä Sanakirja.org on yksi uusimmista AppGalleryyn lisätyistä kotimaisista sovelluksista.

Alun perin Sanakirja.org julkaistiin verkkosivustona vuonna 2006, ja ensimmäiset mobiilisovellukset vuonna 2011. Jyrylä halusi julkaista sovelluksen AppGalleryssa, jotta Huawei-älypuhelimien käyttäjät saisivat sen asennettua kätevästi. Myös sovelluksen julkaisu tapahtui näppärästi, sillä Sanakirja.org muunnettiin Huawein omaan sovelluskauppaan vain muutamassa tunnissa.

- Yhteistyö sujui hyvin. Sain nopeasti testipuhelimen ja pääsyn julkaisijaksi AppGalleryyn. Huawei tarjoutui vastaamaan kysymyksiin ja kertoi minulle julkaisuprosessista ja eroista Google Play Storeen, Jyrylä kertoo.

Jyrykän mukaan sovellus oli helposti muunnettavissa AppGalleryssa julkaistavaksi, koska se ei käytä mitään Googleen sidoksissa olevia Android-palveluita. - Itse asiassa suurin osa sovelluksen koodista on ajalta ennen kuin Google Play Services oli edes olemassa, Jyrylä toteaa.

Suomen Huawei Mobile Services -tiimin Industry Lead Antti Piha kertoo yhteistyön Jyrylän kanssa olleen erittäin tehokasta, minkä ansiosta sovellus saatiin AppGalleryyn nopealla aikataululla.

- Kehittäjä Jonne Jyrylä osasi selkeästi asiansa. Kysymällä oikeat kysymykset hän sai vastaukset tekniseltä tukitiimiltämme. Yhteistyön lähtökohta oli varmistaa loppukäyttäjille miellyttävä käyttökokemus uusissa Huawei-laitteissa. Sanakirja.org on tärkeä sovellus suomalaisille ja on ilo saada se AppGalleryyn, Piha sanoo.

Huawei on kuluneena vuonna keskittynyt kehittämään ja rakentamaan paitsi omaa Huawei Mobile Services -ekosysteemiään, myös omaa innovatiivista ja turvallista sovelluskauppaansa, Huawei AppGallerya. Suomessa on käytössä yli 900 000 Huawei-laitetta, joissa on AppGallery-sovelluskauppa.

Tällä hetkellä AppGalleryn suurimmat puutteet liittyvät joihinkin suoratoistapalveluihin sekä pankkien mobiilisovelluksiin. Jahka nämä saadaan osaksi tarjontaa, todelliset esteet Huawein HMS-alustalla toimivien laitteiden käytöltä poistuvat.