Electronica: puolijohdeala elpyi koronasta nopeasti

Elektroniikka-alan suurimmat ammattimessut alkoivat tänään virtuaalisena. Messut perinteisesti aloittanut pääjohtajien pyöreän pöydän keskustelussa todettiin, että ala on elpynyt koronapandemiasta nopeasti.

NXP:n Kurt Sievers sanoi, että kesän jälkeen kehitys on olut V-käyrän muotoinen. – On ironista, että jotkut sektori ovat jopa hyötyneet pandemiasta. Etätöihin siirtyminen on kasvattanut ict-tekniikan kysyntää ja autoteollisuuskin on kasvussa, koska auto koetaan julkista liikennettä turvallisemmaksi.

Infineonin Reinhard Plossin mukaan puolijohdealaa auttoi myös tuotannon luonne. – Puhdastila on hyvin turvallinen ympäristö myös virusten kannalta, Ploss muistutti.

Korona lisäksi pääjohtajia puhutti Kiinan ja USA:n välinen kauppasota ja tuoreen USA:n presidentinvaalin vaikutukset siihen. – Ehkäpä kysymyksin nyt suhtaudutaan hieman diplomaattisemmin, sanoi NXP:n Sievers.

Kauppasota ylipäätään on pelkästään haitallinen globaalin puolijohdealan kehityksen kannalta. - Tekniikan avulla voidaan ratkaista monia ongelmia, oli kyse sitten ilmastomuutoksesta tai liikennekuolemista. Kauppasota hidastaa kehitystä ja heikentää mahdollisuuksiamme vasta haasteisiin tekniikan avulla, Sievers päätti.