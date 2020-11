Qualcomm saa myydä 4G-piirejä Huaweille

Useamman uutistoimiston mukaan Qualcomm on saanut lisenssin myydä piirejä Huaweille. Sopimukseen sisältyy kuitenkin pykälä, jonka mukaan 5G-piirien myynti ei sisälly lisenssiin. Huawein 5G-laitteiden ongelmaa Qualcommin lisenssi ei auta.

Esimerkiksi Reutersin mukaan Qualcommin saama myyntilupa kattaa joukon 4G-komponentteja. Lisäksi Qualcommilla on vireillä muita hakemuksia, jotka ovat USA:n hallinnon prosessissa.

USA on väistyvän presidentti Donald Trumpin johdolla pyrkinyt estämään Huawein toimintaa maailman 5G-markkinoilla. Myynti- ja estolistoille joutumista on perusteltu sillä, että Huawein on Kiinan lakien mukaan pakko luovuttaa dataansa Kiinan kommunistipuolueen käyttöön.

Huawei on alusta asti kiistänyt kaikki väitteet. Pahin isku Huawein älypuhelinbisnekseen toi Yhdysvaltain päätös kieltää amerikkalaistekniikan käyttö Huawein piirien valmistuksessa. Tämän takia TSMC ja Samsung lopettivat uusimpien piirien toimittamisen Huaweille syyskuun puolivälissä.