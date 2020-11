Koronapandemia on saanut ihmiset miettimään tarkemmin hankintojaan ja rahankäyttöään. Ericsson ConsumerLabin Harnessing the 5G Consumer Potential -tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että kuluttajat ovat edelleen valmiita maksamaan lisähintaa 5G-yhteydestä.

Verkko- ja tallennusratkaisujen kehittäjä QNAP on esitellyt uusimman NVMe-pohjaisen flash-tallennuslaitteen. 24-levypaikkainen TS-h2490FU tarjoaa datakeskuksiin matalan viiveen ja huippuluokan IOPS-suorituskyvyn AMD:n uusien EPYC-prosessorien voimalla.

Huawein oma sovelluskauppa AppGallery on kasvattanut jälleen tarjontaansa yhdellä suomalaisella kärkisovelluksella. Nyt AppGalleryyn on saapunut maailmanlaajuisesti ladattavaksi sääpalvelu Foreca. Huawei-käyttäjillä on tästä päivästä alkaen mahdollisuus ladata suomalainen Foreca-sovellus Huawein omasta sovelluskaupasta AppGallerysta.

Huawei vahvistaa viime viikolla markkinoille levinneet huhut Honor-brändinsä myymisestä. Yhtiö kertoo, ettei sille jää minkäänlaista omistusta Honorosta. Honorin omistajaksi tulee Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

SPICE-malleja on ollut saatavana aktiivisille komponenteille vuosikymmenien ajan - mutta ei passiivisiin komponentteihin. RTD-vastukseen perustuvaa lämpötila-anturia varten Vishay tarjoaa tarkan SPICE-mallin, joka mahdollistaa paljon tarkemman simuloinnin kuin geneeriset mallit.

Useamman uutistoimiston mukaan Qualcomm on saanut lisenssin myydä piirejä Huaweille. Sopimukseen sisältyy kuitenkin pykälä, jonka mukaan 5G-piirien myynti ei sisälly lisenssiin. Huawein 5G-laitteiden ongelmaa Qualcommin lisenssi ei auta.

Saksalainen congatec on tuonut tarjolla COM Express Type 6 -moduulit, jotka perustuvat vastikään esiteltyihin AMD:n Ryzen Embedded V2000 -prosessoreihin. Aiempiin AMD:n suorittimiin verrattuna uudet kortit tuovat selvästi enemmän tehoa, jopa kaksinkertaisesti kulutettua wattia kohti.

5G-verkoissa operaattorit pyrkivät palvelemaan tilaajiaan tunnistamalla käyttäjänsä ja suuntaamalla signaalin suoraan käyttäjän päätelaitteeseen. Tätä tekniikka kutsutaan säteenmuodostukseksi. Michiganin yliopistossa on kehitetty ensimmäinen yhden sirun ratkaisu, joka mahdollistaa digitaalisen säteenmuodostuksen millimetrialueen taajuuksilla.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies on julkaissut uusimman kyberturvaennusteensa, joka listaa yritysten ja organisaatioiden ensi vuoden tärkeimmät tietoturvahaasteet. Ensimmäistä kertaa suurempien uhkine joukkoon nostetaan 5G- ja IoT-verkkotekniikat.

Ruotsin piti viime viikolla käynnistää 5G-taajuuksien huutokauppa. Prosessi kuitenkin jumittui, kun Huawei valitti posti- ja televiranomaisen päätöksestä kieltää operaattoreilta Huawein laitteiden käyttämisen. Nyt PTS hakee asiaan muutosta muutoksenhakutuomioistuimesta.