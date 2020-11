Pandemia paljasti IT-puutteet

VMware on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan koronapandemian takia laajamittaisesti alkanut etätyönteko on tullut jäädäkseen. Samalla tämän vuoden kokemukset ovat paljastaneet ne puutteet, joita yritysten IT-järjestelmissä on.

VMwaren kansainvälisen tutkimuksen mukaan Euroopassa niiden työntekijöiden määrä, joiden mielestä etätyö on enemmän edellytys kuin etu, on kasvanut 41 prosenttia. Samalla lähes kaksi kolmasosaa, eli 64 prosenttia kyselyyn vastanneista tunnisti organisaationsa hiljalleen ymmärtävän etätyön hyödyt, eivätkä vastaajat näe paluuta entiseen mahdollisena.

41 prosenttia kyselyyn osallistuneista päättäjistä pelkäsi, ettei heidän tiiminsä hoida tehtäviään ollessaan etätöissä ja 28 prosenttia koki, ettei heidän organisaationsa ”kokoushuonekulttuuri” kannusta etätöihin. Tämän lisäksi yli puolet, eli 59 prosenttia vastanneista koki nyt etäaikana enemmän painetta olla tavoitettavissa normaalien työaikojen ulkopuolella.

Etäaika on vaikuttanut myös rekrytointiin: jopa 67 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että huippukykyjen rekrytoiminen on myös helpottunut. 83 prosenttia näkee rekrytoinnin helpottumisen koskevan erityisesti työssäkäyviä vanhempia ja 68 prosenttia vähemmistöön kuuluvia kandidaatteja.

Etätyöaika on myös paljastanut uusia haasteita. Jokainen yritysverkkoon liitetty uusi laite edustaa mahdollista hyökkäysvektoria mahdollisille hakkereille. Kaikki nämä tekijät hajottavat yrityksen tietoturvaparametreja ja lisäävät tarvetta ns. zero trust -tietoturvamalleihin.

VMwaren elokuussa julkaiseman Extended Enterprise Under Threat -raportin COVID-19-katsauksen mukaan jopa 91 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti kyberhyökkäysten määrän kasvaneen etätöiden myötä. Samalla 92 prosenttia vastaajista kertoi oman organisaationsa joutuneen COVID-19-haittaohjelmiin liittyvien kyberhyökkäysten uhriksi.

Vastaajilta kysyttiin myös, onko korona paljastanut puutteita heidän suunnitelmissaan katastrofeista palautumisen varalle. 88 prosenttia vastaajista ilmoitti puutteista, jotka vaihtelivat vähäisistä vakaviin. 87 prosenttia kertoi, että IT:n toiminnoissa oli löytynyt puutteita. 85 prosenttia kertoi kohdanneensa ongelmia etätyön mahdollistamisessa.

”The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce”-raportti perustuu VMwaren sponsoroimaan kyselyyn ja siihen vastasi 2 850 HR-, IT- ja bisnespäättäjää kahdestatoista maasta.