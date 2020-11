Ammattielektroniikan tärkein messutapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä Electronica Münchenissä. Viime viikolla messut järjestettiin virtuaalisesti ja lukujen perusteella virtuaalinen ei pärjää reaaliselle.

Kun valtaosa nettiyhteyksistä alkaa tai päättyy wifi-tekniikalla, pitäisi Euroopan nopeasti vapauttaa kuuden gigahertsin alueelta lisää taajuuksia vapaaseen käyttöön. Näin katsoo wifi-tekniikan käyttöä edistävä DSA-järjestö (Dynamic Spectrum Alliance).

VMware on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan koronapandemian takia laajamittaisesti alkanut etätyönteko on tullut jäädäkseen. Samalla tämän vuoden kokemukset ovat paljastaneet ne puutteet, joita yritysten IT-järjestelmissä on.

Suomessa on tehty 5G-verkkojen uusi nopeusennätys kaupallisilla laitteilla. Elisan 26 gigahertsin testiverkossa siirrettiin dataa peräti yli 8 gigabitin sekuntinopeudella. Ennätyksestä kertoivat tänään Elisan Sami Komulainen, Nokian Tommi Uitto ja Qualcommin EMEA-alueen johtaja Enrico Salvatore.

Koronapandemia on saanut ihmiset miettimään tarkemmin hankintojaan ja rahankäyttöään. Ericsson ConsumerLabin Harnessing the 5G Consumer Potential -tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että kuluttajat ovat edelleen valmiita maksamaan lisähintaa 5G-yhteydestä.

Verkko- ja tallennusratkaisujen kehittäjä QNAP on esitellyt uusimman NVMe-pohjaisen flash-tallennuslaitteen. 24-levypaikkainen TS-h2490FU tarjoaa datakeskuksiin matalan viiveen ja huippuluokan IOPS-suorituskyvyn AMD:n uusien EPYC-prosessorien voimalla.

Huawein oma sovelluskauppa AppGallery on kasvattanut jälleen tarjontaansa yhdellä suomalaisella kärkisovelluksella. Nyt AppGalleryyn on saapunut maailmanlaajuisesti ladattavaksi sääpalvelu Foreca. Huawei-käyttäjillä on tästä päivästä alkaen mahdollisuus ladata suomalainen Foreca-sovellus Huawein omasta sovelluskaupasta AppGallerysta.

Huawei vahvistaa viime viikolla markkinoille levinneet huhut Honor-brändinsä myymisestä. Yhtiö kertoo, ettei sille jää minkäänlaista omistusta Honorosta. Honorin omistajaksi tulee Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

SPICE-malleja on ollut saatavana aktiivisille komponenteille vuosikymmenien ajan - mutta ei passiivisiin komponentteihin. RTD-vastukseen perustuvaa lämpötila-anturia varten Vishay tarjoaa tarkan SPICE-mallin, joka mahdollistaa paljon tarkemman simuloinnin kuin geneeriset mallit.

Useamman uutistoimiston mukaan Qualcomm on saanut lisenssin myydä piirejä Huaweille. Sopimukseen sisältyy kuitenkin pykälä, jonka mukaan 5G-piirien myynti ei sisälly lisenssiin. Huawein 5G-laitteiden ongelmaa Qualcommin lisenssi ei auta.